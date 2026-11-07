La Norvegia testa a terra la propulsione nucleare per navi civili

La Norvegia compie un passo verso la propulsione nucleare applicata alla navigazione civile. Il Consiglio norvegese della ricerca ha assegnato 20 milioni di corone (circa 1,7-2 milioni di euro) al programma MarNuPS (Marine Nuclear Propulsion System), guidato da Emerald Nuclear Norway, filiale della startup americana Emerald Nuclear. Il piano prevede la realizzazione, entro il 2027, di un impianto sperimentale a terra a Stette, vicino ad Ålesund, dove sarà testato un sistema completo di propulsione navale basato su un microrattore, ma senza l’impiego di combustibile nucleare.

L’armatore Island Offshore, specializzato in navi di supporto alle attività offshore e con sede a Ulsteinvik, punta a diventare il primo operatore a installare un microrattore su una nave civile. L’entrata in servizio potrebbe avvenire tra il 2031 e il 2032. Al programma partecipano anche il cantiere Vard, controllato da Fincantieri, Vard Electro, l’università NTNU, l’Imperial College di Londra e Maskindynamikk. La prima fase richiederà un investimento stimato in circa 150 milioni di corone (13-15 milioni di euro), coperto in larga parte dai partner industriali e scientifici.

Al centro dell’iniziativa c’è il reattore Gem, un’unità di quarta generazione da 5 MWe, raffreddata a gas e progettata per funzionare ad alta temperatura, con combustibile TRISO, costituito da particelle di uranio rivestite da più strati protettivi. Il reattore sarà realizzato in un modulo containerizzato e concepito per essere sostituito ogni 5-15 anni, senza operazioni di rifornimento a bordo. Emerald Nuclear punta su un modello di leasing: la società manterrebbe la proprietà e la gestione dell’impianto, mentre gli armatori pagherebbero l’energia consumata, con costi più prevedibili nel tempo.

A Stette sarà installata una replica a grandezza naturale dell’apparato propulsivo previsto per una nave offshore. Al posto del combustibile nucleare verrà utilizzato un sistema di riscaldamento elettrico. Le prove riguarderanno il funzionamento ordinario, le variazioni repentine del carico, le condizioni di stress e la risposta dell’intero impianto, compresa l’interazione con l’equipaggio. Sarà così possibile verificare la gestione dell’energia, la conversione della potenza, i sistemi automatici e i comandi di plancia senza ricorrere a materiale radioattivo. MarNuPS si inserisce nel solco del programma NuProShip, coordinato dalla NTNU, che ha già esaminato diverse tecnologie di reattori di quarta generazione. Nell’ambito di queste ricerche Vard ha sviluppato il progetto di una nave da costruzione offshore con propulsione basata su un reattore raffreddato a elio, compatibile con sistemi di posizionamento dinamico DP2 e DP3. Nel gennaio 2026 è stato inoltre avviato il centro di ricerca SFI SAINT, sostenuto con 96 milioni di corone di finanziamenti pubblici e circa 200 milioni di contributi industriali. Il programma punta alla realizzazione di due o tre navi dimostrative nei primi anni Trenta.

Il percorso resta però condizionato da diversi nodi tecnici e normativi. Le prove a terra, basate sul riscaldamento elettrico, non consentiranno di verificare direttamente le prestazioni del reattore nucleare, i sistemi di schermatura e i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio. Anche sul fronte internazionale il quadro è ancora in evoluzione: l’Organizzazione marittima internazionale sta aggiornando il codice di sicurezza per le navi mercantili a propulsione nucleare, risalente al 1981, con l’adozione delle nuove norme attesa intorno al 2030. Restano da definire anche le responsabilità in caso di incidente e le condizioni per l’accesso delle navi nucleari ai porti. La Norvegia punta così a trasformare in un programma industriale concreto una tecnologia che, per la navigazione commerciale, è ancora lontana dall’applicazione su larga scala.