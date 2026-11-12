Maersk conferma la sottrazione di dati: gli hacker minacciano la pubblicazione

Maersk non ha attribuito pubblicamente l'attacco al gruppo né ha confermato dettagli relativi a un eventuale riscatto. Un portavoce ha smentito le affermazioni sulla presenza di password in chiaro, precisando che le credenziali sono archiviate in forma protetta

A Maersk ship

Ultimo aggiornamento 12 novembre 2026 - 09:39

Il gruppo danese A.P. Moller-Maersk, uno dei maggiori operatori mondiali nel trasporto container e nella logistica, ha confermato di aver individuato un incidente informatico che ha comportato l’accesso non autorizzato e l’estrazione di dati da un sistema locale legacy, ereditato da una precedente acquisizione. Nella nota ufficiale pubblicata l’11 novembre, Maersk spiega che il team di sicurezza informatica ha avviato immediatamente un’indagine approfondita e provveduto a mettere in sicurezza il sistema interessato. «Le nostre verifiche finora suggeriscono con forza che non siano stati divulgati dati sensibili», si legge nel comunicato. L’incidente sarebbe circoscritto a quel singolo sistema locale. Non emergono, inoltre, indicazioni di conseguenze sulle altre infrastrutture del gruppo né sui sistemi di clienti e partner collegati attraverso API o EDI.

La compagnia non prevede interruzioni delle attività: i clienti possono continuare a utilizzare regolarmente le piattaforme per le prenotazioni e la gestione delle spedizioni. Maersk si è impegnata a fornire aggiornamenti qualora emergessero nuove informazioni rilevanti e a informare le eventuali parti interessate. L’annuncio arriva dopo le rivendicazioni del gruppo di estorsione WhiteArmor (o WhiteArmour), comparso di recente sulla scena ransomware. Nei giorni precedenti, gli hacker avevano inserito Maersk nel proprio sito di leak, sostenendo di aver sottratto circa 100 gigabyte di dati dalla piattaforma OCF/LF Logistics, riconducibile all’attività di logistica contrattuale acquisita dal gruppo danese nel 2022 attraverso l’acquisizione di LF Logistics, appartenente al gruppo Li & Fung.

Secondo le dichiarazioni, non verificate, degli aggressori, il materiale sottratto comprenderebbe circa 29.000 profili, oltre 16.000 dei quali con password in chiaro, più di 16.000 account del personale, inclusi 33 con privilegi di super-amministratore, dati dei destinatari delle consegne, ricevute firmate, milioni di registrazioni di inventario, ordini di acquisto e notifiche di spedizione, oltre ai registri delle attività dei dispositivi mobili. WhiteArmor avrebbe chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari in bitcoin, da versare entro 30 giorni, minacciando in caso contrario di rendere pubblici i dati.

Maersk non ha attribuito pubblicamente l’attacco al gruppo né ha confermato dettagli relativi a un eventuale riscatto. Un portavoce ha smentito le affermazioni sulla presenza di password in chiaro, precisando che le credenziali sono archiviate in forma protetta. WhiteArmor è un gruppo relativamente recente e le sue rivendicazioni non hanno finora trovato conferme indipendenti. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati ai sistemi informatici ereditati attraverso acquisizioni societarie, che possono rimanere esposti anche quando non sono direttamente integrati nelle infrastrutture centrali del gruppo acquirente.

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