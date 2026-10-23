Marnavi: la nave Attilio Ievoli JR e l’innovazione della desalinizzazione offshore

Unisce logistica marittima, tecnologia e sostenibilità ambientale la strategia di Marnavi S.p.A. nel settore del trasporto di prodotti alimentari liquidi e dell’approvvigionamento idrico per le comunità insulari. Al centro dell’impegno del gruppo italiano spicca la “Attilio Ievoli JR”, un’unità navale brevettata e riconosciuta come eccellenza di livello mondiale.

Costruita nel 2005 presso i cantieri Marmara ad Smirne (Turchia) e battezzata sotto bandiera italiana, la nave presenta una capacità di carico pari a 5.400 tonnellate e doppio scafo, ideata per rispondere ai più rigidi standard d’igiene e conservazione degli alimenti liquidi, quali oli, acqua e vino. La sua vera peculiarità risiede però nell’impianto di desalinizzazione marina mobile installato a bordo. Il Rina ha infatti conferito alla “Attilio Ievoli JR” la notazione di servizio Marine Mobile Desalination Unit, rendendola la prima nave al mondo ad ottenere tale specifica classificazione.

Il sistema consente di produrre acqua potabile direttamente offshore e di distribuirla dove c’è più bisogno, integrando in un’unica soluzione mobile il processo di desalinizzazione e il trasporto. Questo modello riduce l’impatto ambientale rispetto agli impianti tradizionali a terra: potabilizzare l’acqua in mare aperto e disperdere la salamoia nelle acque al largo facilita la diluizione della soluzione salina, diminuendo la pressione sugli ecosistemi costieri. Forte di una flotta alimentare composta da sei navi con capacità comprese tra 1.650 e 6.600 Dwt, Marnavi garantisce continuità di forniture essenziali per le isole italiane, affiancando competenze marittime e innovazione tecnologica al servizio della transizione ecologica.