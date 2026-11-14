Materie prime critiche, l’Italia è il Paese più esposto

Genova – L’Italia è tra i primi Paesi in Europa per dipendenza energetica, ed è il primo in assoluto, tra le grandi economie del Continente, per esposizione alla rilevanza delle materie prime critiche nella produzione industriale in rapporto al Prodotto interno lordo. I dati sono emersi nel corso dell’incontro “Sovranità e Sicurezza economica”, organizzato questa settimana a Genova dal Teha Club (la piattaforma del think tank pensata per mettere in rete top executive, decisori politici e leader di pensiero) e pongono in evidenza i rischi che attualmente corre la filiera industriale italiana, il cui valore della produzione è legato per oltre il 30% alle materie prime critiche.

I dati di Teha evidenziano come un blocco delle catene di fornitura, per esempio, di terre rare e titanio, possa mettere a rischio quasi 90 miliardi di euro di produzione industriale in Italia. Nel dettaglio, per quanto riguarda le terre rare, il valore della produzione a rischio blocco è di 47,1 miliardi di euro, di cui 30,1 miliardi legati alla sola metallurgia, il resto diviso tra magneti, ceramica, catalizzatori.

Il valore della produzione legato al titanio a rischio blocco sarebbe invece di 41,5 miliardi, di cui 15 legati al solo settore auto, il resto diviso tra beni di consumo, medicina, impiantistica, aerospazio e scambiatori. Secondo Lorenzo Tavazzi, Senior Partner e responsabile dell’Area Scenari & Intelligence del gruppo Teha, non dovrebbe più essere esclusa, a livello nazionale ed europeo, la possibilità di estrarre almeno una parte delle materie prime strategiche presenti nel sottosuolo del Continente, cercando quindi, dove possibile, di creare o ricreare una filiera di approvvigionamento interna, non dipendente quindi dalle importazioni.

Un altro aspetto sta nell’innovazione, spiega Tavazzi. La ricerca di nuove formule infatti può essere certamente orientata a diversificare i materiali utilizzati nell’industria, secondo il principio dello spiazzamento competitivo, come per esempio sta accadendo nel settore delle batterie. «Un’ulteriore leva – aggiunge l’esperto – riguarda poi il recupero e il riutilizzo delle materie prime laddove il loro impiego è cessato o non è più utile. L’attività urban mining, con la creazione di impianti per l’estrazione di queste materie prime è stata stimata in un nostro studio pari a poco più di due miliardi di euro. Un importo piuttosto contenuto, almeno se pensiamo alla capacità di spesa dello Stato, e sarebbe in grado di dimezzare le importazioni di materie prime strategiche dall’estero».

L’ultima attività da mettere in campo per Tavazzi è quella degli accordi internazionali: «Come sempre, la diversificazione delle filiere di approvvigionamento è una buona prassi, specie in questo periodo di forti tensioni geopolitiche. Oggi ci sono realtà che hanno interesse a un avvicinamento con l’Europa e che dispongono di un vasto patrimonio di materie prime critiche, l’esempio più evidente è il Canada. È certamente necessario provare a stringere questi legami». —