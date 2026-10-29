Ali sottomarine per catturare la marea: l’Ue scommette su Minesto

La Commissione europea ha scelto Minesto, società svedese specializzata nelle energie marine, per un finanziamento di 20,2 milioni di euro attraverso il Fondo per l’Innovazione. Le risorse sono destinate all’Euro Dragon Farm, un impianto da 10 MW basato su ali sottomarine da installare nelle acque costiere irlandesi. Il contributo coprirà il 60% dell’investimento necessario. L’azienda entra ora nella fase di preparazione dell’accordo di sovvenzione con l’agenzia Cinea, la cui firma è prevista nel primo trimestre del 2027.

È il primo progetto “Dragon Farm” dell’Unione europea e, secondo l’amministratore delegato Martin Edlund, «il più significativo traguardo commerciale nella storia di Minesto». Alla base c’è una tecnologia molto diversa dalle tradizionali turbine fissate al fondale. I “Dragon” sono ali sottomarine ancorate al fondo con un cavo che, spinte dalle correnti di marea, percorrono traiettorie a forma di otto. Il loro movimento consente di raggiungere una velocità superiore a quella dell’acqua circostante, aumentando il flusso attraverso la turbina installata a bordo e permettendo di produrre elettricità anche in presenza di correnti relativamente deboli. È proprio la possibilità di lavorare a basse velocità della corrente uno dei punti di forza della tecnologia. I siti caratterizzati da forti correnti di marea sono relativamente pochi, mentre quelli con flussi più moderati sono molto più diffusi. Minesto punta a sfruttare questi ultimi. L’ Euro Dragon Farm dovrà dimostrare che un impianto composto da più dispositivi può fornire energia prevedibile e programmabile, con strutture più leggere e una logistica meno complessa rispetto a quella richiesta dagli impianti tradizionali.

Il progetto irlandese arriva dopo le sperimentazioni condotte da Minesto nelle Isole Fær Øer. A Vestmannasund, un Dragon 12 da 1,2 MW ha prodotto i primi chilowattora nel 2024 e successivamente ha raccolto diversi mesi di dati operativi. La società sta lavorando anche all’Hestfjord Dragon Farm, sempre da 10 MW nella fase iniziale, con un progetto che potrebbe arrivare fino a 200 MW distribuiti su più siti dell’arcipelago. L’esperienza maturata nelle Fær Øer diventa così la base per il passaggio al mercato irlandese, più grande e direttamente inserito nel sistema elettrico dell’Unione europea. Il finanziamento di Bruxelles rientra in un pacchetto più ampio che comprende 77 progetti a zero emissioni nette, selezionati per ricevere complessivamente 3,4 miliardi di euro. Secondo la Commissione, nell’arco dei primi dieci anni di attività gli impianti dovrebbero consentire di evitare emissioni equivalenti a circa 290 milioni di tonnellate di CO₂.

Per Minesto il contributo europeo ha anche un peso industriale e finanziario. Coprendo una parte consistente dell’investimento necessario per un progetto ancora alla prima applicazione commerciale su questa scala, riduce il capitale che l’azienda dovrà reperire e può facilitare l’ingresso di partner industriali e finanziari. All’inizio del 2026 anche la Banca europea per gli investimenti aveva selezionato Minesto per un’attività di consulenza relativa a un impianto da 10 MW in acque dell’Unione europea.

Diversi aspetti dell’Euro Dragon Farm devono ancora essere definiti. Minesto non ha indicato il punto esatto della costa irlandese dove verrà realizzato l’impianto, né il numero definitivo di dispositivi o il calendario dell’installazione. La società ha intanto annunciato un aumento di capitale da 130 milioni di corone svedesi, circa 11,7 milioni di euro, destinato a sostenere sia il progetto irlandese sia quello di Hestfjord e a finanziare ulteriori sviluppi della piattaforma Dragon in vista della produzione su scala più ampia.

La scommessa è dimostrare che l’energia delle maree può essere sfruttata anche dove le correnti non sono abbastanza forti per le tecnologie convenzionali. Se la prova irlandese darà i risultati attesi, Minesto potrebbe ampliare in modo considerevole il numero dei siti utilizzabili e favorire la nascita di una filiera industriale europea legata a questa tecnologia. Per l’Europa il vantaggio sarebbe soprattutto nella prevedibilità della produzione. A differenza del vento e del sole, le maree possono essere calcolate con grande anticipo e offrire quindi una fonte rinnovabile complementare a eolico e fotovoltaico. È su questo terreno che si giocherà la vera prova dell’Euro Dragon Farm: non più soltanto dimostrare che i “draghi” sottomarini funzionano, ma che possono diventare una tecnologia energetica commercialmente sostenibile.