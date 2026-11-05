Il progetto “Sea Trace” arriva in Senato: traccia la filiera dei rifiuti accidentalmente pescati

“Il ministero dei Trasporti è impegnato con il dicastero dell’Ambiente a emendare la legge SalvaMare per risolvere il problema della gestione economica e operativa dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, anche attraverso soluzione tecnologiche come quella sperimentata in modo positivo dal progetto Sea Trace”. Sono queste le parole di Michele Marone, consigliere del ministro Matteo Salvini, durante la presentazione del progetto al Senato.

L’incontro, promosso su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta, ha alzato il velo da Sea Trace. Il progetto, sviluppato da Innovation Sea con il contributo di Guidotti Ships Spa e The Nest Company, nasce per dare attuazione operativa alla Legge SAlvaMare che consente ai pescatori di riportare a terra i rifiuti raccolti durante l’attività di pesca. Attraverso l’applicazione e il sistema tecnologico fornito dall’iniziativa, il pescatore registra ogni conferimento indicandone materiale, quantità e punto di recupero geolocalizzato. I dati vengono notarizzati su blockchain, generando un registro non modificabile a disposizione delle Autorità portuali, dei gestori dei rifiuti, delle istituzioni e delle imprese impegnate nella rendicontazione di sostenibilità. La mappatura delle aree di raccolta consente inoltre di individuare i fondali più compromessi e orientare gli interventi di bonifica, andando a creare potenzialmente il primo registro nazionale dei rifiuti del Mare Mediterraneo di competenza italiana.

Il sistema è operativo in via sperimentale nel porto di Termoli, dove dal dicembre 2025 sono stati tracciati oltre 4.500 chili di rifiuti, nell’ambito della collaborazione con la Regione Molise, il Comune e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. “Con Sea Trace – spiega l’amministratore delegato di Guidotti Ships Spa, Domenico Guidotti – il pescatore diventa protagonista della tutela del mare e ogni chilo di rifiuto recuperato diventa un dato certo, verificabile, utilizzabile da istituzioni e imprese. Abbiamo riunito in Senato tante realtà associative, imprenditoriali e istituzionali che vogliono migliorare una legge importante i cui effetti non sono espressi ancora in tutta la loro potenzialità”.