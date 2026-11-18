Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, si dice orgoglioso di offrire ai giovani italiani di tutto il Paese l’opportunità di avvicinarsi al mestiere del mare, «una carriera importante che non si limita al lavoro a bordo delle navi, ma che può svilupparsi all’interno di aziende come Msc fino a raggiungere ruoli manageriali». Lo ha detto al Best, mentre firmava con Eugenio Massolo, presidente dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, un memorandum of understanding per rafforzare la cooperazione nella formazione marittima, tecnica e professionale. «Siamo molto felici», ha commentato Massolo, perché l’intesa «suggella e promuove una collaborazione già forte da anni».

L’accordo punta a sviluppare le attività formative, con un focus particolare su sicurezza, evoluzione delle tecnologie navali e aggiornamento delle competenze. Tra le aree di cooperazione ci sono nuovi programmi e protocolli formativi, simulatori e strumenti tecnologici avanzati, percorsi di formazione specialistica per le figure richieste da Msc. L’intesa guarda anche alle nuove tecnologie applicate alle operazioni navali e alle soluzioni energetiche emergenti, dal Gnl ai combustibili a minore impatto ambientale. Sopratutto grazie agli impianti tecnologicamente avanzati di cui l’Accademia Marina Mercantile si è dotata con fondi Pnrr per la nuova sede di Palazzo Tabarca, che ampliano l’offerta formativa.

L’orizzonte è sempre più vasto, ha sottolineato Vago: «Oggi, come dimostra la blue economy, non parliamo soltanto di navi, ma anche di logistica, ferrovie, trasporti, porti e infrastrutture». La collaborazione si era già concentrata sulla preparazione di nuove figure, dagli ufficiali al personale per la logistica e il comparto ferroviario, fino alla formazione specialistica per chi è già nel settore. «Da anni abbiamo un contratto per la formazione dei marittimi destinati a operare sulle navi alimentate a Gnl» ha specificato Massolo. L’accordo firmato quindi rafforza il legame e fa una promessa: «Oggi siamo in grado di offrire ancora di più a una grande compagnia come Msc, che a Genova è di casa».