Il Polo della Subacquea guarda al futuro: “Ventuno progetti per 115 milioni di euro”

Ventuno progetti, per un valore complessivo di 115 milioni di euro. Il capitano di Vascello Francesco Ruggiero del Polo Nazionale della dimensione Subacquea è tornato sulla crescente esposizione delle infrastrutture critiche sottomarine, sui rischi e sulle minacce. A offrire l’opportunità è stato il panel “Dominio blu – Tecnologia, innovazione e sicurezza, per una filiera sottomarina italiana” in scena nell’ambito di Blue Planet Economy Expoforum a Roma.

Il quadro emerso dal forum è chiaro: la sfida per l’Italia è trasformare competenze scientifiche e industriali già presenti in una filiera integrata, capace di sviluppare soluzioni complete e competere su mercati internazionali. Va in questa direzione l’operato del PNS: sviluppo di un veicolo subacqueo multi-missione, di un’infrastruttura di rete e di un’area di test abissale destinata alla sperimentazione e alla qualificazione delle tecnologie in condizioni operative. Innovazioni che, come sottolineato dall’ammiraglio di squadra Dario Giacomin, senior vice presidente underwater product development di Fincantieri, richiedono “un approccio industriale integrato”.

A riguardo, una delle testimonianze più rilevanti è arrivata dall’amministratrice delegata di WSense Chiara Petrioli: “Servono percorsi formativi e investimenti per accompagnare una tecnologia dalla fase di ricerca fino alla qualificazione e all’impiego sul campo. Circa il 30% delle persone che lavorano nell’azienda è rientrato da esperienze professionali all’estero: un esempio della possibilità di riportare competenze in Italia e farle diventare un motore di innovazione”. Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Bellizzi, co-founder di SubSeaLed, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra PMI e grandi imprese: “Mettere in comune competenze e componenti specialistiche consente di accelerare lo sviluppo tecnologico e aumentare la capacità competitiva dell’intera filiera”.

A chiudere la mattinata sono stati il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone, e l’avvocato Giuseppe Graziano. Il primo ha ricordato il programma Space&Blue, evidenziando come “il confine tra spazio e ambiente subacqueo sia sempre meno netto: sensoristica, robotica, gestione dei dati e comunicazioni possono trovare applicazione in entrambi i domini, contribuendo al monitoraggio e alla protezione delle infrastrutture critiche”. Il secondo ha richiamato l’evoluzione del quadro normativo: “La priorità è rendere il sistema regolatorio più organico e adeguato alla complessità di un settore in rapida evoluzione”.