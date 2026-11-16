L’obiettivo di Rina Services, la società del gruppo Rina attiva nei settori marittimo e della certificazione, è chiudere l’anno oltre i 400 milioni di fatturato, e mantenere i tassi di crescita degli ultimi anni (15% nel Marine, 10% nella certificazione). Con la nomina di Paolo Moretti ad amministratore delegato e direttore generale del gruppo, il timone della società è passato a Giosuè Vezzuto.

Un ingegnere cresciuto professionalmente all’interno del Rina, con alle spalle 12 anni all’estero con incarichi a Singapore, nel Sud-Est asiatico, poi in Nord Europa e in seguito nuovamente nella regione asiatica. Rientrato in Italia nel 2018, a Genova, dall’anno successivo fino alla nomina a luglio alla guida di Rina Services ha seguito proprio la business unit del Marine.

Insomma, lei è stato in tutti i posti che, sotto il profilo dello shipping, contano davvero…

“E lungo tutto questo percorso ho imparato soprattutto una cosa: che la forza della nostra azienda sta essenzialmente nelle competenze delle persone, dei nostri colleghi, nella capacità di instaurare rapporti di fiducia con i clienti. E questo penso sia molto importante per la fase che stiamo vivendo, che in particolare per lo shipping è a dir poco complessa. Pensiamo infatti all’avvento delle nuove tecnologie, le tensioni geopolitiche, la decarbonizzazione, la digitalizzazione, la cybersicurezza: sono solo alcune delle tematiche che ci troviamo ad affrontare in questo momento. Noi, in un quadro così difficile, abbiamo l’ambizione di valorizzare le competenze e supportare i clienti con soluzioni sempre più, diciamo così, ‘a prova di futuro’, perché non dimentichiamoci che gli investimenti che deve effettuare un armatore devono rivelarsi efficaci nel dispiegarsi di molti anni”.

Il suo obiettivo nel medio termine?

“In estrema sintesi, continuare quanto abbiamo costruito fino ad oggi, con gli stessi tassi di crescita che abbiamo tenuto finora. Partendo da questa base molto florida, dobbiamo rispondere alle esigenze del mercato concretamente: credo infatti che il valore, ai clienti, si porti esclusivamente attraverso i fatti”.

I grandi temi sul tavolo sono due: transizione energetica e cybersicurezza. Qual è lo stato dell’arte?

“Per quanto riguarda la transizione energetica, bisogna guardare a quello che succede nell’Estremo Oriente e trasformare gli obiettivi della transizione in realtà industriale. Il problema oggi in sintesi non è la mancanza di tecnologie. Le soluzioni tecniche esistono già, quello che manca è la filiera che consenta l’utilizzo di queste stesse soluzioni. Questo lo vediamo bene nel campo dei combustibili alternativi: noi possiamo progettare e costruire senza problemi una nave a metanolo, oppure ad ammoniaca. Ma poi trovare il combustibile costa troppo, e questa è solo una parte del problema. Il tutto inoltre si adatta in un quadro normativo complesso, in cui l’Europa si trova sicuramente in una posizione avanzata, e sui cui ancora vedremo novità con la prossima Mepc dell’Imo il mese prossimo. Ma in questo momento, anche su questo fronte, per l’armatore le difficoltà sono oggettive”.



E Rina Services come si inserisce in tutto questo?

“Penso che possiamo e dobbiamo aiutare i nostri clienti a prendere delle decisioni che siano tecnicamente applicabili nel lungo periodo. Al momento il gas naturale liquefatto è ancora il combustibile fossile di transizione che ha riscontrato tra gli armatori il maggior successo, specialmente su determinate tipologie di rotte”.

Le navi si costruiscono in Cina, che sta velocemente acquisendo capacità produttiva e tecnologica. Non c’è il rischio il mercato diventi un monopolio di Pechino?

“Questo Paese ha raggiunto, sotto il profilo della navalmeccanica, una capacità produttiva straordinaria, con progressi tecnologici giganteschi. Se guardiamo all’Italia o all’Europa, penso sia poco realistica la possibilità di presidiare tutti i settori. Ma il mercato non può essere interpretato come un unicum. Ci sono molti settori in cui contano moltissimo la complessità del progetto, l’ingegneria tecnologica, l’integrazione con prodotti specializzati. Ed è in questi ambiti che l’industria europea, e quella italiana, possono giocare un ruolo realmente importante. Per l’Italia, in particolare, è evidente che competere sulla capacità produttiva o sul costo non ha molto senso. Le prospettive di sviluppo invece si possono ancora trovare lavorando sulla complessità tecnologica e sull’innovazione”.

Anche perché comunque in Cina per costruire una nave da crociera ci mettono ancora otto anni…

“Però guardi, la settimana scorsa ero a Shanghai, ho partecipato al varo della seconda grande nave da crociera realizzata in Cina, perché è classificata proprio dal Rina. Come sa, si tratta di navi che si basano sul progetto di una joint venture con Fincantieri, poi terminata. Ci è voluto del tempo, ma diciamo, a parziale discolpa del costruttore cinese, che in mezzo c’è stato il Covid, e che la seconda nave, rispetto alla prima, è stata sensibilmente allungata. Vogliamo aggiuncerci che non è un progetto originale? Bene. Ma detto questo, attenzione, perché si tratta di due unità ottimamente progettate e costruite”.

Torniamo alla transizione energetica. Oggi sta avendo successo il Gnl. Poi, come andrà avanti questo processo?

“La transizione energetica si definisce tale proprio perché è un percorso, di cui già ormai da qualche anno il Gnl costituisce il primo passo. E guardi che non è una tecnologia statica, perché all’interno del Gnl si può vedere una progressiva transizione che è partita dal metano fossile e ha come destinazione il biometano, e in futuro anche il metano sintetico: dunque anche questo combustibile ha una sua curva di avvicinamento alle emissioni nette zero, pur partendo da un’origine fossile. Altre tecnologie piuttosto utilizzate in questo periodo sono i drop fuel, cioè i biocarburanti. Per il settore navale per esempio è molto diffuso l’Hvo, che non è disponibile dappertutto, ha un costo un po’ più alto e non azzera del tutto le emissioni, ma ne garantisce comunque una significativa riduzione. Poi si parla molto del metanolo: anche in questo caso, va considerato che per garantire le zero emissioni nette, deve avere un’origine verde. E dunque non può che trattarsi di quello generato dal feedstock. Il problema è che al mondo ce n’è pochissimo, e il primo produttore è proprio la Cina. Che evidentemente, ci vede molto lungo. Si parla anche di altre tecnologie, come l’ammoniaca, che però sappiamo comporta delle complessità e anche dei rischi. La transizione energetica infatti ci impone di pensare la nave non come un mezzo isolato rispetto a ciò che la circonda. La catena logistica è un tutt’uno, e in essa devono essere considerate anche le fonti di approvvigionamento. Dunque anche in questo caso, bisogna agire con il dovuto realismo. Pensiamo, senza andare troppo lontano, alla realtà dei nostri porti, a quanto sia difficile per esempio realizzare un semplice deposito di Gnl. Davvero pensiamo che una struttura di stoccaggio dell’ammoniaca possa provocare meno resistenze, considerato che una semplice fuga del prodotto implicherebbe l’evacuazione di tutta l’area che la circonda? Il realismo, oggi, implica una visione a 360 gradi”.

E poi c’è la cybersecurity.

“È un tema che a mio parere dovrà essere preso in considerazione in maniera più ordinata e strutturata. I rischi da cui la cybersecurity ci protegge non sono ancora stati completamente compresi: forse adesso, con gli ultimi episodi di guerra ibrida verificatisi in questi giorni, cominciamo a capire quanto questo tema possa incidere sulle nostre vite. Penso che su questo discorso sia necessario alzare davvero la soglia di attenzione. E nel trasporto marittimo succede lo stesso. Ci sono stati un po’ di incidenti, per fortuna non gravissimi. Ma la cultura della cybersecurity deve ancora fare della strada. Fortunatamente esistono già buone tecnologie, normative sviluppate e linee guida cui gli armatori e i cantieri possono fare riferimento. Ma bisogna fare di più. Noi come Rina ci siamo portati avanti, abbiamo investito molto con colleghi competenti ed esperti, abbiamo realizzato la prima certificazione sulla cybersecurity, ma purtroppo questo sarà un tema su cui dovremo ancora tutti studiare, ed è completamente inserito nel tema delle attuali tensioni geopolitiche, cui lo shipping è per sua natura esposto. In sintesi, dobbiamo pensare che al mondo fisico, si affianca un mondo digitale. Parallelo, se vogliamo. Ma del tutto concreto”.

Come raggiungerete l’obiettivo dei 400 milioni di fatturato?

“Non penso di svelarle alcun segreto se le dico che la strategia e il fattore distintivo del Rina su questo mercato sono essenzialmente, come le dicevo all’inizio, le competenze delle nostre persone, su cui abbiamo investito e su cui investiremo ancora di più. Quindi, punto primo, concretezza. Sono una persona molto pragmatica. Misuro il lavoro con i fatti e i numeri, cioè lo stesso metro di misura dei nostri clienti. Clienti che ci valutano sulla nostra capacità di portare valore, ossia vantaggi concreti. E questo possiamo farlo se e solo se capiamo e affrontiamo le sfide tecnologiche, il contesto di mercato, riuscendo a trovare delle soluzioni che diano valore ai clienti. Tutto ciò, appunto, lo possiamo fare solo grazie alle competenze delle persone. Al secondo punto ci metterei due concetti: centralità del cliente e prossimità. Mi riferisco cioè alla necessità e alla capacità di essere vicini anche fisicamente al cliente. Il Rina ha investito molto sullo sviluppo internazionale, aprendo uffici in Cina, dove abbiamo 300 persone, Nord America, Nord Europa, proprio per poter seguire i clienti e dialogare con loro de visu, perché non basta la comodità dei mezzi tecnici di oggi, che permettono di comunicare a distanza. La presenza è diversa, è un’altra cosa. Il terzo punto è l’innovazione. Ma quale innovazione? il Rina ha sempre posto attenzione a questo tema, e Rina Services è la prima società in Europa per profetti di ricerca finanziata. Questo perché il nostro obiettivo è puntare su una ricerca non meramente scientifica, ma che porti a prodotti fattibili e in grado realmente di migliorare una determinata situazione”.