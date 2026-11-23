Genova – Quattro pianeti Terra. Ciascuno più rosso del precedente. La rappresentazione scelta da Gianmaria Sannino, responsabile della divisione dedicata agli scenari climatici dell’Enea, è forte. «Dipenderà tutto dalle scelte dell’umanità», avverte. Nel peggiore dei casi, quello simboleggiato dal mondo dalle tinte più scure, la temperatura dei mari potrebbe scaldarsi di oltre 4 gradi, con conseguenze profonde sull’innalzamento delle acque.

Il messaggio che arriva dalla Plenary Room del Padiglione Blu, dove si è tenuta la conferenza “Climate Change in the Mediterranean and its Effects on Infrastructure” in programma al The Blue Economy Summit and Trade Show, è netto: la transizione energetica non basta. I porti devono attrezzarsi anche per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. A indicare la direzione è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: «Il settore marittimo ha un ruolo di primo piano nell’approvvigionamento energetico», ha sottolineato ricordando le opportunità legate allo sviluppo delle rinnovabili, all’elettrificazione delle banchine e all’impiego dei biocarburanti per il trasporto marittimo. Tra le prospettive, c’è anche l’eolico offshore: «È un settore sul quale stiamo lavorando per trovare il giusto equilibrio e garantire un adeguato sostegno».

Accanto alla riduzione delle emissioni, però, c’è un’altra urgenza: preparare le infrastrutture agli effetti di un clima sempre più instabile. Per Giovanni Coppini, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), la risposta all’aumento della frequenza di eventi estremi passa da due strumenti: sistemi di allerta multi-rischio e pianificazione delle opere basata su scenari scientifici.

La necessità di conoscere in anticipo le condizioni del mare riguarda direttamente anche la sicurezza della navigazione. «La finalità della meteorologia marina è navigare più sicuri», ha detto senza mezzi termini Gianfranco Meggiorin, fondatore e coordinatore operativo di Navimeteo, azienda ligure specializzata proprio in servizi di previsione meteorologica marina, consulenza meteo-oceanografica e weather routing.

Oggi la sfida più complessa, ha aggiunto, «Non è prevedere il vento sulle grandi rotte oceaniche, ma interpretare ciò che accade sotto costa, e persino all’interno dei porti». Per questo motivo «le informazioni meteorologiche devono diventare strumenti di supporto alle decisioni di comandanti, equipaggi e centri operativi». E in parte lo sono già. La stessa Navimeteo ha sviluppato Nowcasting: «Un’applicazione che invia alert a bordo ogni due minuti, permettendo a chi va per mare di reagire tempestivamente alle variazioni delle condizioni meteo-marine».

A delineare la portata del fenomeno è stato nuovamente Sannino. «È legato principalmente a due processi: la fusione dei ghiacci, responsabile di circa il 60% dell’aumento, e l’espansione termica degli oceani, per il restante 40%. Il mare, infatti, continua a riscaldarsi e a crescere di volume anche per il caldo accumulato negli anni passati». Da qui l’allarme dell’Enea: «Le proiezioni indicano che nei prossimi decenni il livello potrebbe salire ancora in misura significativa».

Anche di 80 centimetri: più del doppio di quanto registrato dal 1700 a oggi. Perciò i porti devono fare qualcosa che non hanno fatto fino ad adesso: «Guardare al futuro, e non più al passato, per progettare le infrastrutture del domani». È sempre Sannino a spiegare il perché: «Prima si guardava allo storico per trovare nelle statistiche un alleato per fronteggiare le sfide. Adesso le cose sono cambiate. Siccome un’opera, che può non essere necessariamente un porto, deve resistere per diversi decenni, è necessario ipotizzare ciò che verrà». Oggi, aggiunge, «ci sono tutte le tecnologie per farlo», per provare a prevedere cosa accadrà nei prossimi anni. Tradotto: non basterà più reagire a un evento estremo, ma servirà prepararsi prima che accada.