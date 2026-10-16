Sostegno all’innovazione, Cluster Big aderisce all’Eit Water

Napoli – Cluster Big, il cluster tecnologico nazionale italiano dedicato all’economia blu istituito dal ministero dell’Università, anticipa i tempi annunciando il proprio ingresso come membro strategico della Eit Water, l’organizzazione dedicata all’innovazione e allo sviluppo sostenibile nei settori dell’acqua, dell’ambiente marino e delle attività marittime, ancora prima del suo lancio ufficiale.

Ieri, a Malaga, l’Eit Water è stata presentata al pubblico dopo mesi di lavoro dedicati alla definizione di un’organizzazione progettata per sostenere l’innovazione nei settori dell’acqua, del mare e delle attività marittime in tutta Europa. L’Eit Water è una comunità della conoscenza e dell’innovazione (Kic, Knowledge and Innovation Community) sostenuta dall’Eit, organismo dell’Unione europea che riunisce imprese, innovatori, ricercatori, formatori e responsabili delle politiche pubbliche con l’obiettivo di accelerare l’innovazione nei settori europei dell’acqua, dell’ambiente marino e delle attività marittime.

Mercoledì 14 ottobre, a Napoli, si è svolta l’assemblea dei soci del Cluster Big, nel corso della quale il presidente Giorgio Ricci Maccarini ha annunciato l’ingresso ufficiale nell’Eit Water. “Ho voluto condividere questa anticipazione con i nostri soci proprio a Napoli, poco prima di partire per la Spagna per partecipare all’evento di lancio dell’Eit Water – spiega Ricci Maccarini -. Credo infatti che ci troviamo di fronte a un passaggio decisivo per lo sviluppo della capacità di realizzare progetti innovativi nella Blue economy“.

“Il nostro obiettivo – aggiunge il numero uno del Cluster Big – è infatti essere una rete capace di mettere in connessione il mondo della ricerca, le imprese, le università e i soggetti pubblici e privati. Proprio come fa l’Eit Water a livello europeo, con la capacità di trasformare le innovazioni in soluzioni concrete e di ampliarne la portata, mobilitando competenze, collaborazioni e investimenti. In questo modo rafforziamo l’impatto delle nostre attività, e soprattutto mettiamo i nostri soci, attuali e futuri, in una posizione di vantaggio rispetto a queste opportunità”.

L’ingresso nell’Eit Water del Cluster Big consentirà di valorizzare il ruolo della Blue economy italiana in questo settore, raccontandone esperienze e competenze attraverso il punto di osservazione privilegiato del Cluster, in una prospettiva europea e mediterranea, anziché esclusivamente nazionale. Il Cluster tra l’altro può già contare su una rete particolarmente articolata di accordi di collaborazione con i Paesi costieri, soprattutto lungo le sponde meridionali del Mediterraneo.

Questa stretta collaborazione contribuirà anche all’evoluzione del Cluster Big, che potrà beneficiare fin da subito di una visione integrata dell’idrosfera: dai fiumi ai mari, dai canali ai porti, dalle falde acquifere ai fondali marini. Il nuovo strumento europeo per l’innovazione consentirà al Cluster di ampliare il proprio raggio d’azione ben oltre la dimensione strettamente marittima, inserendo le competenze dell’economia blu italiana in un ecosistema europeo che affronta il tema dell’acqua in modo integrato, dai bacini fluviali al mare, passando attraverso i sistemi idrici.

“Ritroviamo nella Kic la stessa filosofia che ha dato vita al Cluster Big 10 anni fa – dice Ricci Maccarini -. Un partenariato pubblico-privato composto da soggetti complementari, attivi in uno specifico settore, che intendono promuoverne la competitività e la sostenibilità attraverso l’innovazione tecnologica”.

“Anche in questo caso – aggiunge – l’Eit sosterrà la fase di avvio per i primi 15 anni attraverso fondi europei, con l’obiettivo di favorire un contesto in cui imprese, ricerca e amministrazioni locali possano collaborare a progetti condivisi, nel rispetto dei rispettivi ruoli e all’interno di una visione europea e mediterranea”.

“È lo stesso percorso seguito dal Big – conclude Ricci Maccarini – che oggi è finanziariamente indipendente e si sostiene attraverso i propri soci e le proprie attività. Per la nostra natura, il nostro impegno è totale. Siamo onorati di essere entrati in questa nuova realtà come membri strategici e faremo in modo che l’Italia e il Mediterraneo che rappresentiamo possano beneficiare delle risorse convogliate a livello europeo per il lancio dell’Eit Water, trasformandole in progresso industriale”.

“Siamo lieti di accogliere il Cluster Big come membro strategico dell’Eit Water – commenta Mikael Kamp Sørensen, amministratore delegato dell’Eit Water -. La Blue economy italiana rappresenta una componente fondamentale del panorama europeo dell’acqua, dell’ambiente marino e delle attività marittime, e il Big porta con sé proprio quel patrimonio di competenze territoriali e reti consolidate che rafforza la nostra comunità”.

“L’Eit Water – conclude Sørensen – nasce per mettere in connessione innovatori, ricercatori, formatori e leader dell’industria, promuovendo un cambiamento sistemico dalla sorgente al mare. I 10 anni di esperienza del Cluster Big nella costruzione di partenariati pubblico-privati nell’economia legata all’acqua ne fanno un partner naturale per la nostra comunità, in piena crescita”.