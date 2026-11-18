Come si trasforma ciò che sappiamo sul mare in interventi che durano? Al Best di Genova, la moderatrice del panel “Regeneration of the Mediterranean Sea” Mariasole Bianco, biologa marina e giornalista, la mette così: ci sono pochi posti sulla Terra dove natura, storia e ambizione umana convivono come nel Mediterraneo. La sfida è tradurre la conoscenza in un cambiamento che resta: non è soltanto una questione ecologica, ma la forma del nostro futuro.

Ad aprire è Daniela Picco, direttrice esecutiva di MSC Foundation. Il Mediterraneo, ricorda, è parte del nome della compagnia, non solo un luogo. La fondazione ha raggiunto più di ottanta Paesi e tre milioni di persone con tre azioni: crede nella scienza, sostenendo il lavoro sui coralli e le collaborazioni con ricerca e università; crede nell’educazione, con l’associazione Marevivo e le campagne nelle scuole; e fa il lavoro sul campo, con team di biologi propri e investendo nelle nuove generazioni.

Di lavoro sul campo parla anche Manu San Félix, fondatore dell’associazione Vellmarí ed esploratore di National Geographic. La sua organizzazione ha scelto di smettere di essere solo un centro immersioni per mettersi a piantare Posidonia, cominciando dal recupero delle aree vicine all’isola di Talamanca. Il metodo anche in questo caso è in tre passi: condurre una valutazione scientifica, costruire un piano d’azione e coinvolgere le comunità locali, sottolineando il loro legame con il Mediterraneo. “Non servono fondi pubblici. È il momento degli investimenti privati, perché le aziende hanno la possibilità di coinvolgere e convincere” afferma.

Il modello vale anche per l’Italia. Francesca Santoro, oceanografa di IOC-Unesco, parla di un’istituzione globale che concentra le attività sul locale: nel Sud Italia il ripristino della Posidonia non è solo lavoro tecnico e scientifico, ma coinvolge centri di immersione e scuole con giochi e strumenti didattici dedicati anche agli insegnanti, e organizza summer school con biologi di tutto il Mediterraneo. Pochi, osserva Santoro, sanno unire i puntini: per questo serve portare allo stesso tavolo scienziati, stakeholder, giornalisti e comunicatori, presentare case study, formare architetti e designer, far arrivare la conoscenza del mare in tutte le case.

Un intervento, però, vale se si sa cosa produce. Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, insiste sul calcolo dei risultati e sulla sostenibilità nel tempo degli interventi. Senza misurare non si può gestire: “Ed è sbagliato vedere la sostenibilità come un costo”.

La misurazione serve anche a decidere dove investire. Raffaella Giugni, segretaria generale di Marevivo, racconta i dieci anni di collaborazione con MSC Foundation: per un’azienda investire in educazione è qualcosa di speciale, e gli indicatori aiutano a capire dove destinare le risorse, nella condivisione di una visione. Marevivo, aggiunge, lavora per spostare la consapevolezza in partecipazione attiva, a partire dalle scuole, con una nuova generazione dotata di strumenti per il cambiamento. L’advocacy si trasforma in regole che poi tutti seguono: l’obiettivo è dare più forza alla protezione dei mari.

Sui soldi interviene Gemma Corrigan, fondatrice e Ceo di Danu Advisory. Il settore finanziario ed economico deve essere coinvolto, e nella blue economy esistono già buoni esempi e modelli: vanno cercate le vie, vedendo cosa funziona in altre regioni del mondo e applicandolo al Mediterraneo. Tutti, aggiunge, dovrebbero investire negli oceani. E l’esperimento riuscito di Félix è l’esempio che, se ci si prova, si può riuscire a convincere i privati che la protezione dei mari è un buon business sui cui puntare.