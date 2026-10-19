Oltre 3 miliardi dall’Ets per progetti green: allo studio navi cisterna a tripla propulsione

Il progetto "Gaff" è sviluppato in Italia. Tra le 77 idee selezionate, anche "Sprinter" e "Ravenna CCS Fase 2"

La sede della Commissione europea a Bruxelles

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 14:03

Sono tre progetti, tutti italiani. Sono stati selezionati da Bruxelles tra quelli che riceveranno parte dei 3,4 miliardi di euro dal Fondo per l’innovazione. Ovvero, soldi arrivati dalle entrate del sistema di scambio di quote dell’Ue: l’Ets.

Le idee selezionate in tutto il continente sono state 77. Il primo progetto italiano rientrato nell’elenco è Ravenna CCS Fase 2″. È gestito da Eni e ha l’obiettivo di realizzare il primo hub mediterraneo per l’importazione multimodale di anidride carbonica e lo stoccaggio permanente in diversi giacimenti di gas esauriti. Il secondo, invece, ha preso il nome di “Sprinter” ed è coordinato da Solydera Spa: punta ad ampliare e potenziare la produzione di stack di celle a ossidi solidi reversibili di nuova generazione e realizzare sistemi modulari di generazione di energia ed elettrolizzatori. 

Il terzo riguarda il mondo dello shipping. Ha preso il nome di “Gaff”, è coordinato dalla società norvegese Færder Tankers Norway AS ma è realizzato in Italia. Il traguardo è netto: mettere in servizio la prima flotta europea di navi cisterna per il trasporto di gas dotate di un sistema di propulsione a tripla alimentazione. 

“Questi progetti dimostrano che gli innovatori europei stanno trasformando le ambizioni climatiche in leadership industriale”, sostiene il commissario Ue per il clima, Wopke Hoestra. “È così che l’Ue realizza i propri obiettivi climatici, sostenendo al contempo l’occupazione, gli investimenti e un’economia resiliente e a zero emissioni nette”.

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