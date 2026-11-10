Fincantieri prova ancora Deep: il test è in programma nello Spezzino

L'annuncio è arrivato durante il Sea Drone Tech Summit di Ostia: controllo in calendario a novembre

Il sistema Deep di Fincantieri utilizza sensori e droni subacquei
Il sistema Deep di Fincantieri utilizza sensori e droni subacquei

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 22:06

Una barriera acustica. Una squadra di droni subacquei. Un software di comando e controllo. E un sistema di equipaggiamento basato sull’intelligenza artificiale. Per Deep, secondo Fincantieri il “sistema di sistemi” modulare, scalabile e cyber-sicuro, si avvicina un nuovo banco di prova. L’annuncio è arrivato durante il Sea Drone Tech Summit 2026 di Ostia: il test si terrà a novembre nel Golfo della Spezia.

La quinta edizione del congresso sulla robotica marina è stata l’occasione per fotografare lo stato dell’arte. Durante la sessione “Sicurezza & Difesa”, lo chief technology officer del Polo Underwater di Fincantieri Mirko Stifani ha comunicato la sperimentazione. Insieme a Deep, il colosso della difesa testerà anche Catcher. Si tratta di un’imbarcazione di 16 metri che naviga sulla superficie dell’acqua senza equipaggio a bordo sviluppata per essere integrata a bordo delle nuove fregate Fremm Evo della Marina Militare.

Deep, invece, fu presentato proprio alla Spezia nell’ottobre 2025. un dispositivo tecnologicamente avanzato, progettato per la protezione, lo sviluppo e il mantenimento in servizio delle infrastrutture critiche subacquee, oltre che per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente marino. Resilienza, modularità e sicurezza sono le sue caratteristiche principali. È proprio grazie a questo design modulare che può integrare anche veicoli autonomi di superficie come il SAND (Unmanned Surface Vehicle – USV di IDS, controllata di Fincantieri) e sensori anti-drone avanzati come Omega360 (prodotto di Fincantieri), estendendo la sorveglianza e la protezione anche al dominio sopra la superficie.

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