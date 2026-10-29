Une metropolitana sul mare: ecco il progetto per il Golfo dei Poeti

La tesi di laurea della giovane designer Lucrezia Spada ipotizza una nuova forma di trasporto quotidiana

Lucrezia Spada durante la presentazione della tesi di laurea
Lucrezia Spada durante la presentazione della tesi di laurea

Ultimo aggiornamento 29 ottobre 2026 - 15:46

Quattro linee e 13 fermate disseminate tra La Spezia, Lerici e Porto Venere. Una metropolitana che viaggia a pelo d’acqua e trasporta persone da una parte all’altra del Golfo dei Poeti, trasformando il mare da risorsa turistica e paesaggistica a infrastruttura per la mobilità quotidiana. È questa l’idea alla base di “The Gulf Metro”, il progetto di ricerca sviluppato da Lucrezia Spada al termine del percorso di Laurea magistrale in Design navale e nautico all’Università degli Studi di Genova.

La tesi parte da una domanda semplice: e se il mare del Golfo della Spezia diventasse una vera infrastruttura di trasporto pubblico?. La risposta è arrivata durante la discussione della giovane designer. «La conformazione geografica del territorio, dove centri abitati, aree produttive e località turistiche si distribuiscono lungo la costa, rende gli spostamenti particolarmente dipendenti dalla rete stradale». Mentre i servizi marittimi esistenti «rispondono prevalentemente a esigenze turistiche e stagionali». Da qui la proposta di un servizio regolare pensato per residente, lavoratori e visitatori.

«Il progetto propone un sistema integrato di trasporto pubblico su acqua per collegare La Spezia, Lerici, Porto Venere e le località intermedie, attraverso una rete di linee locali e veloci, nuovi nodi di interscambio e due tipologie di imbarcazioni progettate specificamente per il servizio», spiega Spada. La rete ipotizzata comprende quattro corse, con l’obiettivo di offrire collegamenti più diretti e con tempi di percorrenza più prevedibili, soprattutto nei periodi di maggiore congestione stradale. 

I benefici attesi, infatti, riguardano sia la mobilità quotidiana sia la gestione dei flussi turistici. Come illustrato durante l’esposizione della tesi, «un servizio marittimo regolare migliorerebbe l’accessibilità per residenti e lavoratori, faciliterebbe i collegamenti con le aree produttive e contribuirebbe a distribuire in maniera più equilibrata i visitatori tra le diverse località del Golfo». Inoltre, la possibilità di raggiungere le destinazioni costiere via mare «consentirebbe di valorizzare il rapporto tra città e paesaggio».

E non è finita qui. Il progetto non si limita alla definizione degli itinerari: Spada ha sviluppato anche una proposta per le imbarcazioni e le infrastrutture portuali necessarie al funzionamento del sistema, accompagnandola con una prima stima economica compresa tra 75 e 96 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata al Molo Italia, individuato come principale nodo di interscambio. E spazio è stato riservato anche al confronto con il progetto elaborato nel 2015 dall’ingegnere Franco Pomo, riprendendo e valorizzando gli studi già condotti sul territorio. «Ho voluto affrontare il sistema nel suo complesso: itinerari, frequenze, integrazioni con il trasporto pubblico terrestre, accessibilità, riqualificazione degli approdi, gestione dei flussi di residenti e turisti e rapporto tra mobilità e waterfront», sottolinea la designer.

Nelle conclusioni, Spada definisce The Gulf Metro «un’opportunità di investimento strategico nella qualità della vita, nell’accessibilità e nell’attrattività del territorio». E, subito dopo, invita il Comune della Spezia e gli enti competenti – alcuni dei quali presenti alla discussione della tesi – ad aprire un confronto: «Permetterebbe di approfondire il potenziale del progetto, valutarne la fattibilità e individuare possibili percorsi di sviluppo, trasformando una ricerca universitaria in una concreta occasione di dialogo sul futuro della mobilità del Golfo».

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