Une metropolitana sul mare: ecco il progetto per il Golfo dei Poeti

Quattro linee e 13 fermate disseminate tra La Spezia, Lerici e Porto Venere. Una metropolitana che viaggia a pelo d’acqua e trasporta persone da una parte all’altra del Golfo dei Poeti, trasformando il mare da risorsa turistica e paesaggistica a infrastruttura per la mobilità quotidiana. È questa l’idea alla base di “The Gulf Metro”, il progetto di ricerca sviluppato da Lucrezia Spada al termine del percorso di Laurea magistrale in Design navale e nautico all’Università degli Studi di Genova.

La tesi parte da una domanda semplice: e se il mare del Golfo della Spezia diventasse una vera infrastruttura di trasporto pubblico?. La risposta è arrivata durante la discussione della giovane designer. «La conformazione geografica del territorio, dove centri abitati, aree produttive e località turistiche si distribuiscono lungo la costa, rende gli spostamenti particolarmente dipendenti dalla rete stradale». Mentre i servizi marittimi esistenti «rispondono prevalentemente a esigenze turistiche e stagionali». Da qui la proposta di un servizio regolare pensato per residente, lavoratori e visitatori.

«Il progetto propone un sistema integrato di trasporto pubblico su acqua per collegare La Spezia, Lerici, Porto Venere e le località intermedie, attraverso una rete di linee locali e veloci, nuovi nodi di interscambio e due tipologie di imbarcazioni progettate specificamente per il servizio», spiega Spada. La rete ipotizzata comprende quattro corse, con l’obiettivo di offrire collegamenti più diretti e con tempi di percorrenza più prevedibili, soprattutto nei periodi di maggiore congestione stradale.

I benefici attesi, infatti, riguardano sia la mobilità quotidiana sia la gestione dei flussi turistici. Come illustrato durante l’esposizione della tesi, «un servizio marittimo regolare migliorerebbe l’accessibilità per residenti e lavoratori, faciliterebbe i collegamenti con le aree produttive e contribuirebbe a distribuire in maniera più equilibrata i visitatori tra le diverse località del Golfo». Inoltre, la possibilità di raggiungere le destinazioni costiere via mare «consentirebbe di valorizzare il rapporto tra città e paesaggio».

E non è finita qui. Il progetto non si limita alla definizione degli itinerari: Spada ha sviluppato anche una proposta per le imbarcazioni e le infrastrutture portuali necessarie al funzionamento del sistema, accompagnandola con una prima stima economica compresa tra 75 e 96 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata al Molo Italia, individuato come principale nodo di interscambio. E spazio è stato riservato anche al confronto con il progetto elaborato nel 2015 dall’ingegnere Franco Pomo, riprendendo e valorizzando gli studi già condotti sul territorio. «Ho voluto affrontare il sistema nel suo complesso: itinerari, frequenze, integrazioni con il trasporto pubblico terrestre, accessibilità, riqualificazione degli approdi, gestione dei flussi di residenti e turisti e rapporto tra mobilità e waterfront», sottolinea la designer.

Nelle conclusioni, Spada definisce The Gulf Metro «un’opportunità di investimento strategico nella qualità della vita, nell’accessibilità e nell’attrattività del territorio». E, subito dopo, invita il Comune della Spezia e gli enti competenti – alcuni dei quali presenti alla discussione della tesi – ad aprire un confronto: «Permetterebbe di approfondire il potenziale del progetto, valutarne la fattibilità e individuare possibili percorsi di sviluppo, trasformando una ricerca universitaria in una concreta occasione di dialogo sul futuro della mobilità del Golfo».