Dopo 50 anni l’Iraq torna ad avere la sua compagnia di navigazione

Genova – L’Iraq ha ripreso i trasporti marittimi commerciali nella regione del Golfo dopo un’interruzione di oltre 50 anni: il 21 ottobre, la nave da carico “Basrah” è salpata dal porto di Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti. L’unità è impiegata su una rotta che collega Jebel Ali a Umm Qasr, il principale porto iracheno per container. Il ritorno della compagnia di navigazione nazionale irachena avviene in una fase in cui la crisi nello Stretto di Hormuz sta condizionando il flusso di merci nella regione.

Dall’inizio del conflitto lo scorso febbraio, le compagnie di navigazione hanno fatto ricorso a porti alternativi e vie terrestri per trasportare le merci in Iraq. Il ministero dei Trasporti iracheno ha annunciato il progetto al principio di questo mese, con l’obiettivo di incrementare il traffico merci attraverso i porti del Paese, sostenere il commercio regionale e ripristinare il ruolo della compagnia nazionale nel settore dei trasporti marittimi commerciali.

Secondo quanto comunicato dallo stesso ministero, le navi da carico irachene avevano cessato le operazioni regolari nel Golfo verso la metà degli anni Sessanta. Sebbene la partenza fosse inizialmente prevista per il 15 ottobre, i rapporti marittimi e i dati satellitari indicano che la “Basrah” ha lasciato Jebel Ali effettivamente il 21 ottobre, è arrivata ieri (domenica 25) a Umm Qasr e ora è di nuovo in navigazione verso Jebel Ali, dove dovrebbe arrivare domani intorno all’ora di pranzo.

Secondo la società di analisi francese Alphaliner, la Iraqi Maritime Line impiega la “Basrah” in un servizio navetta di otto giorni tra Jebel Ali e Umm Qasr. Costruita nel 2014 e in uso all’Iraq da allora, la nave ha una portata lorda di 17.700 tonnellate, una lunghezza di 143 metri e una capacità di circa 900 teu. L’unità è registrata in Giordania. L’iniziativa è stata promossa dal ministro dei Trasporti iracheno, Salman Mohammed, nell’ambito di un piano volto a ripristinare i servizi di navigazione nazionale del Paese.

L’Iraq negli ultimi tempi ha aumentato i propri volumi di traffico, attraverso un maggiore ricorso a porti di trasbordo situati al di fuori del Golfo, seguiti dal trasporto via terra. Si è registrato anche un incremento significativo del volume di merci dirette ai porti iracheni attraverso lo scalo giordano di Aqaba. L’Associazione per la navigazione della Giordania segnala che, nei primi sette mesi del 2026, il porto di Aqaba ha gestito 37.100 container in transito verso l’Iraq, a fronte dei soli 3.600 registrati nello stesso periodo del 2025: un aumento pari al 933%.

Le compagnie di navigazione hanno sviluppato rotte alternative per garantire la continuità delle consegne. Ad esempio, la danese Maersk ha istituito nuovi collegamenti terrestri da Aqaba verso l’Iraq; i francesi della Cma Cgm hanno invece attivato rotte che passano per Aqaba, a servizio dell’Iraq meridionale, e per Mersin, in Turchia, per le destinazioni nel Nord del Paese. La Cma Cgm ha inoltre predisposto collegamenti multimodali che transitano per Gedda, in Arabia Saudita, e per altri porti in Oman e negli Emirati Arabi Uniti.

A luglio, la compagnia tedesca Hapag-Lloyd ha proposto un’ulteriore soluzione: i container vengono scaricati a Khorfakkan – al di fuori dello Stretto di Hormuz – e successivamente trasportati via terra attraverso gli Emirati Arabi Uniti fino a Sharjah o Jebel Ali. Da qui, vengono trasferiti su navi di terze parti, dirette in Iraq e verso altre destinazioni nell’alto Golfo. Altre compagnie di navigazione hanno continuato a impiegare unità feeder di minori dimensioni per mantenere collegamenti marittimi limitati..