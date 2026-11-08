Alfa Laval compra Navtor per 700 milioni di dollari: nasce un polo digitale per lo shipping

Alfa Laval mette sul tavolo 700 milioni di dollari per conquistare Navtor e rafforzare la propria posizione nel mercato dei servizi digitali per lo shipping. Il gruppo industriale svedese ha raggiunto un accordo definitivo per acquisire la società norvegese specializzata in software per la navigazione e la gestione delle flotte. È una delle operazioni più importanti nella storia di Alfa Laval e rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un polo tecnologico dedicato al trasporto marittimo.

L’acquisizione, interamente in contanti, ha un valore di 6,85 miliardi di corone svedesi. Il closing è previsto nel primo trimestre del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Navtor entrerà nella divisione Ocean di Alfa Laval, affiancando StormGeo e Portchain, le altre due società attraverso le quali il gruppo sta sviluppando un’offerta integrata che comprende navigazione elettronica, monitoraggio delle prestazioni delle navi, ottimizzazione delle rotte e gestione delle operazioni portuali.

«Con questa acquisizione Alfa Laval amplierà la propria offerta digitale in un momento in cui prendere decisioni in tempo reale sta diventando sempre più complesso», ha spiegato l’amministratore delegato Tom Erixon.

Navtor, dalla navigazione elettronica alla gestione delle flotte

Fondata nel 2011 a Egersund, in Norvegia, Navtor conta circa 400 dipendenti distribuiti in 13 sedi e clienti in oltre 90 Paesi. Per il 2026 Alfa Laval prevede che la società realizzi ricavi per circa 194 milioni di dollari.

Nata come specialista della navigazione elettronica, Navtor ha progressivamente ampliato le proprie attività alla pianificazione dei viaggi, al monitoraggio delle flotte, all’analisi delle prestazioni delle navi e alla gestione digitale dei registri di bordo.

La crescita è passata anche attraverso una serie di acquisizioni. Nel 2020 il fondo statunitense Accel-KKR ha rilevato una partecipazione di maggioranza nella società, sostenendone l’espansione. Nel 2021 è arrivata l’acquisizione di Tres Solutions, specializzata nell’analisi delle prestazioni navali, seguita nel 2022 da Ingenium Marine, attiva nei registri digitali. Nel 2023 la fusione con Voyager Worldwide ha dato vita a un gruppo le cui tecnologie erano utilizzate, all’epoca, su circa 18 mila navi.

La strategia di Alfa Laval: integrare navi, rotte e porti

L’operazione si inserisce in una strategia avviata nel 2021 con l’acquisizione di StormGeo per 3,63 miliardi di corone norvegesi. La società è specializzata nelle previsioni meteorologiche applicate allo shipping e nell’ottimizzazione dei viaggi.

Nei giorni scorsi StormGeo ha acquisito anche la danese Portchain, la cui piattaforma collega le compagnie di navigazione con oltre 200 terminal container, rappresentativi di più del 40% della capacità terminalistica mondiale.

L’obiettivo è integrare le informazioni sulla disponibilità degli accosti con i sistemi di pianificazione delle rotte, consentendo alle navi di adeguare velocità e tempi di arrivo alle effettive condizioni operative dei porti.

Con Navtor, Alfa Laval aggiunge a questo sistema gli strumenti di navigazione e gestione delle flotte, ampliando la quantità di dati disponibili per armatori e operatori marittimi.

Le questioni di compliance e il finanziamento dell’operazione

Nell’annunciare l’acquisizione, Alfa Laval ha comunicato che una recente verifica interna di Navtor ha individuato alcune questioni di compliance, senza precisarne la natura. La società norvegese ha conseguentemente rafforzato i propri controlli interni e il programma di conformità normativa.

Il gruppo svedese ha specificato che sono state predisposte garanzie per proteggerlo da eventuali responsabilità precedenti all’acquisizione collegate a queste vicende. Erixon si è detto fiducioso sulla loro risoluzione.

L’operazione sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile e gli strumenti di finanziamento già esistenti di Alfa Laval. Secondo le previsioni del gruppo, l’acquisizione avrà un impatto sostanzialmente neutro sui margini nel breve periodo.