Als Customs Services, gruppo internazionale specializzato in sdoganamento e consulenza doganale, amplia la propria presenza in Italia attraverso la controllata Als Battaglino, che aprirà una nuova sede a Genova il 1° marzo 2027.

L’apertura segue quella della filiale di Trieste, operativa dal 1° aprile 2026, che a ottobre ha raddoppiato i volumi di attività e gestisce oggi circa 1.400 pratiche doganali al mese. La crescita dei traffici gestiti porterà a un ulteriore ampliamento dell’organico della sede giuliana.

«L’apertura di Trieste è stata una scelta importante per avvicinarci ulteriormente alle esigenze dei nostri clienti e ai principali flussi portuali. I risultati dei primi mesi ci hanno confermato che questa era la direzione giusta. Genova rappresenta quindi un passo naturale nel nostro percorso di sviluppo: due porti strategici e complementari che ci permetteranno di rafforzare la nostra presenza sia sull’Adriatico sia sul Mediterraneo», ha dichiarato Enrico Gentile, country manager di Als Battaglino in Italia.

La nuova filiale consentirà alla società di presidiare direttamente lo scalo genovese, attualmente servito dalle sedi del Nord Italia. L’ufficio gestirà le operazioni di sdoganamento, dai controlli in banchina ai cut-off doganali dell’export fino allo svincolo delle merci in importazione, attraverso il rapporto diretto con Dogana, terminal, compagnie marittime e autotrasportatori.

La sede sarà ospitata all’interno del World Trade Center, a Sampierdarena, di fronte agli uffici della Dogana. La filiale partirà con un team dedicato, destinato a essere ampliato nel corso del 2027.

Als Group conta oltre 700 professionisti distribuiti in più di 50 sedi in 18 Paesi