Ambasciatrice Usa in Grecia cacciata da Trump: il Congresso indaga sui rapporti con gli armatori

La vicenda politica che coinvolge Kimberly Guilfoyle, ex ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia, arriva fino ai vertici dello shipping ellenico. Robert Garcia, deputato democratico e membro di riferimento dell’opposizione nella commissione della Camera per la vigilanza e le riforme del governo, ha chiesto di acquisire tutte le comunicazioni tra Guilfoyle e due figure di primo piano dell’economia marittima greca: Nikolas Tsakos, amministratore delegato di Tsakos Energy Navigation (TEN), società armatoriale quotata negli Stati Uniti, e Alexandros Exarchou, ceo del gruppo Aktor, attivo anche nelle infrastrutture per il gas naturale liquefatto.

La richiesta, datata 14 ottobre, è arrivata il giorno dopo le dimissioni di Guilfoyle. A spingere l’iniziativa sono state le accuse, da lei respinte, di aver chiesto 100mila dollari a un donatore repubblicano in cambio di un accesso privilegiato a esponenti di primo piano dell’amministrazione Trump.

Al momento, né Tsakos né Exarchou risultano accusati di aver preso parte a uno scambio di favori analogo. Il loro nome compare nell’inchiesta per i rapporti intrattenuti con l’ex ambasciatrice e per alcuni benefici che, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le sarebbero stati offerti.

Nel caso di Tsakos, il quotidiano americano ha riferito del pagamento di un soggiorno in un hotel di lusso a Parigi, al Four Seasons Hotel George V, durante la settimana della moda del 2026. Exarchou avrebbe invece messo a disposizione un jet privato per un viaggio a Davos, in Svizzera. Garcia ha richiamato entrambi gli episodi nella lettera inviata per ottenere la documentazione.

TradeWinds ha tentato di contattare Tsakos, sia telefonicamente sia via email attraverso TEN. La società ha riferito che il manager era in viaggio. Un portavoce di Aktor non ha risposto alla richiesta di commento. Secondo il Wall Street Journal, anche in precedenza il gruppo aveva declinato di intervenire sulla vicenda.

L’ipotesi dei subpoena a gennaio

Il passaggio decisivo potrebbe arrivare con l’insediamento del nuovo Congresso, a gennaio. Se i Democratici ottenessero la maggioranza alla Camera nelle elezioni del 3 novembre, Garcia potrebbe assumere la presidenza della commissione Oversight and Government Reform, acquisendo maggiori poteri per portare avanti l’indagine e convocare formalmente le persone coinvolte.

Secondo Zack Schram, esperto di vigilanza parlamentare del Levin Center for Oversight & Democracy, la possibilità di ricorrere a citazioni formali è concreta. «Penso che sia abbastanza probabile che emetta dei subpoena», ha dichiarato a TradeWinds, spiegando che il deputato firmatario della lettera potrebbe esercitare questo potere qualora diventasse presidente della commissione.

Resta da capire quanto il caso Guilfoyle sarà prioritario per i Democratici, anche nell’eventualità di un cambio della maggioranza. Schram ha osservato che i membri democratici della commissione potrebbero inoltre cercare voti repubblicani per autorizzare le convocazioni già prima di gennaio.

La partita politica di Washington si intreccia così con i rapporti tra l’ex ambasciatrice e alcuni protagonisti del business marittimo greco. Per ora l’iniziativa riguarda la raccolta di documenti e comunicazioni: non equivale a un’accusa nei confronti degli armatori citati. L’eventuale passaggio alle convocazioni formali dipenderà dagli sviluppi parlamentari e dalle decisioni della commissione.