Armatori francesi: 24,5 miliardi di attività e oltre 100mila posti di lavoro

In Francia, alla vigilia del progetto della finanziaria per il 2027, in un momento in cui il debito pubblico sembra fuori controllo, l’associazione Armateurs de France arriva con una prima freccia al suo arco: uno studio realizzato recentemente da Asterès (società di consulenza economica) che stima a 24,5 miliardi di euro l’attività economica generata in Francia dagli armatori e a più di 100.000 il numero di posti di lavoro sostenuti, diretti o indotti. Un modo per documentare, cifre alla mano, il contributo economico di un settore che potrebbe ritrovarsi di nuovo nel mirino del Parlamento.

Intitolato in modo inequivocabile “Gli armatori francesi, motore dell’economia“, lo studio di Asterès riguarda 769 compagnie di trasporto marittimo di merci, passeggeri e servizi marittimi. Valuta la loro impronta diretta e gli effetti dei loro acquisti, investimenti e retribuzioni sul resto dell’economia francese. Il primo dato importante sono i 28.000 posti di lavoro diretti con una ricaduta di 10,5 miliardi di euro di attività. Il secondo aggiunge 72.800 posti di lavoro indotti e 14 miliardi di euro di attività, portando un risultato totale di 100.800 posti di lavoro e 24,5 miliardi di euro. È qui che troviamo l’indicatore più sfruttabile politicamente perché ne emerge un effetto moltiplicatore di occupazione dell’ordine di 2,6 posti di lavoro aggiuntivi nell’economia francese per ogni impiego diretto presso un armatore, contro 1,8 nella media nazionale. Le ricadute non rimangono d’altronde limitate alla sfera marittima. Il commercio è in testa ai settori dell’indotto, con quasi 18.000 posti di lavoro sostenuti, davanti alle industrie manifatturiere di riparazione e installazione di macchinari e attrezzature, al trasporto e allo stoccaggio, ai servizi amministrativi e alle attività finanziarie e assicurative.

Ma lo studio di Astères non si ferma al presente, anzi mette in evidenza il potenziale di crescita. Le 127 navi in ordine rappresentano il 10,2% della flotta nei prossimi cinque anni. Questa dinamica potrebbe generare circa altri 2.200 posti di lavoro diretti, di cui quasi 2.000 naviganti. Sulla scala di un aumento del 10% della flotta, lo studio stima il potenziale a quasi 1,4 miliardi di euro di attività economica supplementare ogni anno e a più di 8.500 posti di lavoro in totale, diretti e indotti. Il settore marittimo si augura che questi dati saranno sufficienti a mantenere la tassazione al tonnellaggio, che consente alle imprese di determinare il loro risultato fiscale a partire dal tonnellaggio sfruttato piuttosto che dal loro profitto reale. Questo resta uno degli elementi ardentemente difesi dagli Armatori di Francia, insieme alle esenzioni dai contributi sociali.

Quindi, mentre a Parigi il dibattito sul bilancio si apre, Armateurs de France sposta l’attenzione sul fatto che non si tratta del costo dei dispositivi di cui beneficiano gli armatori, ma del rendimento economico che contribuiscono a mantenere in Francia e di conseguenza il prezzo da pagare se gli equilibri dovessero essere modificati.