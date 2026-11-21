Gli armatori francesi lanciano la loro piattaforma in vista delle elezioni presidenziali del 2027 e chiedono alla politica di riconoscere alla marina mercantile un ruolo strategico nella sicurezza economica ed energetica del Paese. L’ambizione è portare la Francia entro il 2040 tra le prime cinque potenze armatoriali europee. Ma dietro il progetto industriale c’è soprattutto una battaglia fiscale: difendere la tassa sul tonnellaggio, il regime che consente alle compagnie marittime di calcolare l’imposizione in base alla capacità delle navi anziché agli utili realizzati.

Il programma, articolato in sette proposte, è stato presentato il 18 novembre da Marc Etcheberry e Laurent Bozzoni, rispettivamente presidente e vicepresidente di Armateurs de France, l’associazione che rappresenta una sessantina di imprese del trasporto e dei servizi marittimi. Il documento arriva mentre il regime fiscale degli armatori è nuovamente sotto pressione nel confronto sulla legge di bilancio 2027, dopo le contestazioni sollevate in Parlamento e le misure straordinarie già applicate a grandi gruppi come Cma Cgm.

La posta in gioco riguarda una flotta che conta circa 1.250 navi sotto controllo francese, delle quali 464 iscritte al registro nazionale all’inizio del 2026. L’età media delle unità è di circa sei anni, contro una ventina per la flotta mondiale. Tra il 2010 e il 2025 gli armatori hanno investito quasi 25 miliardi di euro, di cui 18 miliardi negli ultimi cinque anni. Il settore sostiene oltre 100 mila posti di lavoro, diretti e indiretti, e assicura il 95% delle importazioni energetiche francesi.

La prima richiesta è garantire stabilità alla tassa sul tonnellaggio attraverso una legge di programmazione marittima fino al 2040. Introdotto in Francia nel 2004, il sistema è adottato da 22 Paesi dell’Unione europea e, secondo l’associazione, interessa circa l’86% della flotta mondiale. La categoria sostiene che rimetterlo continuamente in discussione comprometta la capacità delle compagnie di pianificare investimenti che richiedono tempi di ammortamento superiori ai dieci anni. Di segno opposto le valutazioni sul costo per lo Stato: la Corte dei conti francese ha stimato in 5,61 miliardi di euro il mancato gettito fiscale del regime nel 2023, anno di profitti eccezionali per il trasporto container.

Tra le altre proposte figura l’introduzione di un sistema di «net wage», già utilizzato in Italia, Belgio e nei Paesi nordici, per compensare gli oneri sociali sul lavoro marittimo. Secondo Armateurs de France, il costo di un ufficiale francese supera del 15% quello di un concorrente europeo, mentre per il personale esecutivo il differenziale arriva al 50%. Il meccanismo richiederebbe circa 45 milioni di euro l’anno.

Per finanziare il rinnovo delle flotte e la transizione energetica, l’associazione propone inoltre un certificato di investimento marittimo, sostenuto da una garanzia pubblica parziale, con l’obiettivo di mobilitare fino a 75 miliardi di euro di risparmio privato entro il 2040. Chiede anche di destinare integralmente alla decarbonizzazione marittima le entrate francesi del sistema europeo di scambio delle emissioni Ets.

Un altro capitolo riguarda la sicurezza energetica: gli armatori vorrebbero estendere l’obbligo di disporre di capacità di trasporto sotto bandiera francese, già previsto per il petrolio greggio, anche a Gnl, Gpl, idrogeno, ammoniaca, anidride carbonica e servizi legati all’eolico offshore. Completano il pacchetto gli investimenti nella formazione e nell’ammodernamento delle scuole marittime.

La Francia, secondo la classificazione internazionale per tonnellaggio, è oggi settima in Europa per flotta sotto controllo nazionale. Per raggiungere la top 5, Armateurs de France punta a oltre 500 navi aggiuntive e più di 9 mila nuovi posti di lavoro entro il 2040. La partita si sposterà ora sul terreno politico: il 16 marzo 2027 l’associazione ha già convocato a Parigi i candidati all’Eliseo per un confronto pubblico sul futuro della potenza marittima francese.