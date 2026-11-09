Assagenti, oltre 1.000 persone iscritte al corso “Papagno”

Genova – Più di 1.000 giovani agenti e raccomandatari, ma anche mediatori marittimi: questo l’eccezionale risultato in termini di studenti iscritti e quindi formati nel Corso di formazione “Papagno”, vero e proprio fiore all’occhiello di Assagenti Genova, dal 2017 fornito a livello nazionale e diventato supporto indispensabile per la crescita professionale dell’intera categoria. Questo risultato è stato rimarcato nei giorni scorsi nel corso di un incontro svoltosi a bordo della nave “Dattilo” della Marina militare italiana, durante la Naples Shipping Week.

All’incontro hanno partecipato il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l’ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, e Gian Enzo Duci, nella veste di presidente della Commissione Formazione dell’associazione degli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi di Genova. Il corso di formazione Papagno è finanziato dall’Ente Bilaterale nazionale, che dal 2017 ha reso il corso (nato per i soli genovesi molti anni prima) fruibile a livello nazionale.

“La formazione – spiega il presidente di Assagenti, Gianluca Croce – rappresenta il più imponente investimento, e al tempo stesso la più importante risorsa indispensabile per difendere e far progredire la nostra categoria anche di fronte alle sfide geopolitiche che impattano direttamente sulle nostre aziende e a quella, sulla quale giustamente si sta concentrando l’attenzione, dell’intelligenza artificiale e della sua applicazione nel mondo dello shipping e della portualità”.