Auto ibride cinesi, l’Ue prepara un tetto di 350mila unità l’anno

L’Europa prova a contenere la pressione delle auto cinesi senza chiudere il mercato. Accanto al dialogo con Pechino, la Commissione europea sta lavorando a due strumenti per proteggere il mercato interno: uno dedicato alla diversificazione degli approvvigionamenti, l’altro alla solidarietà tra i Paesi membri. La messa a punto è attesa a dicembre, prima del Consiglio europeo, secondo quanto riferito da un alto funzionario Ue.

Il confronto con la Cina ha intanto portato a un’intesa sulle importazioni di auto ibride, al centro dell’incontro a Pechino tra il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, e il suo omologo cinese. L’accordo prevede un tetto di 350mila veicoli l’anno, con una quota di adeguamento annuale del 6%, e avrà una durata di quattro anni.

Il limite riguarderà le auto prodotte in Cina, indipendentemente dal marchio. La misura, precisano le fonti europee, non è diretta contro i costruttori cinesi in quanto tali, ma punta a contenere il flusso di veicoli ibridi in arrivo dal Paese asiatico. Il criterio è dunque quello del luogo di produzione, non della nazionalità del brand.

Secondo le stime della Commissione, il tetto ridurrà di oltre la metà le esportazioni verso l’Unione europea rispetto ai volumi attesi. Le importazioni dovrebbero raggiungere circa 200mila unità nel 2026: il nuovo limite mira quindi a ridimensionare sensibilmente la presenza sul mercato europeo delle ibride HEV e plug-in hybrid (PHEV) prodotte in Cina.

«Il volume delle auto cinesi è semplicemente insostenibile», ha osservato la fonte europea, ricostruendo i termini del confronto con Pechino. «Abbiamo parlato da clienti. Vogliamo continuare a comprare dalla Cina, ma a condizioni differenti».

La linea di Bruxelles cerca così un equilibrio tra la necessità di mantenere aperti gli scambi commerciali e quella di proteggere l’industria europea dalla crescita delle importazioni. Il lavoro sui nuovi strumenti di diversificazione e solidarietà si muove nella stessa direzione: ridurre le dipendenze e dotare l’Unione di meccanismi comuni per affrontare le pressioni sul mercato interno.