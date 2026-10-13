Axpo porta il bio-LNG a Valencia: oltre metà del rifornimento è green

Il bio-LNG entra nelle operazioni di rifornimento navale a Valencia, uno dei principali scali container europei. Axpo ha completato martedì 13 ottobre un’operazione di bunkeraggio ship-to-ship utilizzando la nave Alisios, con una quota di biometano liquefatto superiore alla metà del gas fornito. Un passaggio che amplia la presenza del gruppo energetico nel mercato dei carburanti alternativi per il trasporto marittimo e consolida la rete di servizi lungo le coste della penisola iberica.

L’operazione è stata condotta trasferendo il combustibile direttamente dalla nave bunker a un’altra unità. La Alisios, con una capacità di 12.500 metri cubi, è stata varata nel marzo 2026 nel porto di Huelva e opera lungo la costa meridionale iberica. La sua attività è destinata a sostenere la diffusione di LNG e bio-LNG nei principali porti commerciali.

«Valencia è una località strategicamente importante, essendo il principale porto spagnolo per traffico container e il quinto in Europa», ha dichiarato Daniele Corti, responsabile Small-Scale LNG di Axpo. Il gruppo punta a rafforzare la propria presenza in un mercato nel quale gli armatori cercano soluzioni per ridurre l’impatto ambientale delle flotte e adeguarsi alle nuove regole sulle emissioni.

La Spagna è diventata uno dei fronti di sviluppo della società. Dopo la prima consegna di LNG a Malaga nell’aprile 2025, Axpo ha operato nei porti di Algeciras, Sines, in Portogallo, e Barcellona. L’ampliamento della flotta di navi bunker ha consentito di estendere la copertura geografica e rendere più flessibili le operazioni di rifornimento.

Anche l’Italia è parte di questa strategia. Nel dicembre 2025 Axpo aveva effettuato a Genova il primo rifornimento navale ship-to-ship di bio-LNG nel Paese. Sono seguite operazioni a Napoli, nel maggio 2026, e a Civitavecchia, in agosto.

Il ricorso al bio-LNG, prodotto da materie organiche e residui agricoli, permette di affiancare al gas naturale una componente rinnovabile. Il suo contributo alla decarbonizzazione dipende però dalla filiera di produzione e dal bilancio complessivo delle emissioni. Anche il gas naturale liquefatto resta una soluzione di transizione: riduce alcune emissioni rispetto ai combustibili marini tradizionali, ma non elimina la CO₂ e richiede attenzione alle eventuali perdite di metano.

La nuova operazione di Valencia conferma così la crescita del bunkeraggio di LNG e bio-LNG nel Mediterraneo. La disponibilità di infrastrutture e navi dedicate sarà uno dei fattori che determineranno la capacità degli armatori di utilizzare questi combustibili su scala più ampia.