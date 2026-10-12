Boluda Towage acquista la società dei rimorchiatori ucraini Lbsh: ok antitrust

La Commissione antitrust dell’Ucraina ha dato il via libera all’acquisto della quota di controllo della società di rimorchiatori ucraini Lbsh da parte del gruppo spagnolo Boluda Towage.

Il via libera di Kiev comprende anche una clausola di non competizione per i partecipanti all’operazione. L’operazione, secondo la stampa ucraina, era stata impostata con un accordo dello scorso primo luglio fra Bt Black Sea (ex Conterm Ukr, controllata di Boluda) e Cornlex Implex, società che fa riferimento agli stessi azionisti della società terminalistica Tis.

Lo scorso marzo P&O Maritime (gruppo Dp World) aveva ceduto ai soci ucraini la quote di Lbsh che aveva acquisito nel 2018. L’attuale operazione appare quindi una sostituzione del socio industriale della società di rimorchio da P&O Maritime a Bt Black Sea.