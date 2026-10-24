Monti (Sogese): “Senza politiche espansive i noli in Europa destinati a scendere ancora”

Con il ritorno di molti servizi marittimi attraverso il Canale di Suez si riduce il gap dei noli fra Genova e Rotterdam. Secondo Andrea Monti, Ceo della società di vendita e noleggio di container Sogese, non è però un segno di maggiore competitività dei porti italiani, ma di debolezza del sistema economico italiano. «La capacità che è stata recentemente ridislocata attraverso il Mar Rosso – spiega – è soltanto il 50 per cento di quella che passava prima della crisi. Eppure ha già provocato un calo dei noli del 20 per cento».

Un calo che, come ha certificato anche Drewry, non è dovuto a una diminuzione dei costi: il risparmio medio è di 43 dollari a container. La scelta di tornare a Suez secondo la società di consulenza è dovuta a altri fattori, come riduzione dei tempi, migliore gestione delle flotte e pressione dei concorrenti. Nel report di Sogese di ottobre sui noli emerge una riduzione della forbice fra Nord Europa e Italia, in particolare Genova. Blueconomy ha chiesto a Monti se è un dato significativo e come lo interpreta.

“La rappresentazione che utilizziamo – risponde il manager – è basata sul World Container Index di Drewry. Nel contesto geopolitico attuale gli andamenti dei noli sono diventati più selettivi, perché gli choc geopolitici non colpiscono tutte le rotte con la stessa intensità. Sulle direttrici dalla Cina agli Stati Uniti, sia verso la West Coast sia verso la East Coast, i noli hanno mostrato un andamento solido, talvolta anche in crescita, su livelli vicini a quelli del periodo Covid e immediatamente successivo. Questo segnala una domanda di trasporto ancora elevata. È possibile che una parte dipenda dal front loading, cioè dal precarico dei magazzini, soprattutto retail, in vista della stagione autunnale e invernale e dei consumi natalizi. Per questo, dopo il completamento di questa fase, mi aspetterei un alleggerimento dei noli dalla Cina agli Stati Uniti. Sulla rotta Cina-Europa bisogna invece distinguere tra capacità nominale ed effettiva. La prima è la quantità di contenitori trasportabili e l’offerta di stiva; la seconda dipende da quanta capacità viene assorbita dagli choc geopolitici”.

In che modo la crisi del Mar Rosso e la deviazione dal Canale di Suez incidono sulla capacità effettiva?

“Uno degli shock che ha assorbito più capacità è stato il problema del passaggio da Bab el-Mandeb e quindi dal Canale di Suez. La competizione fra compagnie si gioca sia sul nolo sia sulla velocità di trasporto. Se si deve circumnavigare l’Africa passando dal Capo di Buona Speranza, per garantire tempi di consegna accettabili occorrono più navi sullo stesso servizio. Si impiega quindi più capacità per consegnare la stessa quantità di merce. Il ritorno a Suez dipende soprattutto dalla percezione del rischio da parte degli armatori. Se questa percezione diminuisce e più servizi tornano sul Canale, si libera capacità produttiva e aumenta l’offerta disponibile”.

Perché questo si traduce in una riduzione dei noli verso l’Europa?

“Quando si libera capacità effettiva, le navi devono essere riempite. Se l’offerta cresce più della domanda si crea pressione al ribasso sulle tariffe. Inoltre la domanda di trasporto verso gli Stati Uniti resta più forte, mentre in Europa inflazione e debolezza degli investimenti e dei consumi possono rallentare la domanda. Il punto, però, è che non basta guardare al Pil: per il trasporto marittimo conta soprattutto la parte di crescita legata ai beni materiali che possono essere containerizzati. Servizi finanziari o investimenti in intelligenza artificiale possono contribuire al Pil senza generare direttamente traffico container. Produzione industriale, beni durevoli, costruzioni e investimenti pubblici, invece, alimentano più direttamente la domanda di trasporto”.

Quindi il forte calo dei noli su Genova indica che la capacità offerta dagli armatori è eccessiva rispetto a un’economia che non sta tirando abbastanza?

“Esatto. Il traffico che oggi passa da Bab el-Mandeb e dal Canale di Suez è ancora, secondo le nostre stime, intorno al 40-50% dei livelli precedenti alla crisi degli Houthi, eppure i noli marittimi sono già scesi di circa il 20% rispetto ad agosto. In assenza di politiche espansive consistenti in Europa, il progressivo riallineamento dei traffici su Suez potrebbe quindi esercitare ulteriore pressione al ribasso sui noli”.

È uno scenario che potrebbe proseguire anche nel 2026-2027?

“Al momento sì. Una parte della capacità nominale verso l’Europa è ancora assorbita dall’inefficienza determinata dal fatto che non tutte le compagnie hanno riportato i servizi attraverso Suez. Se ciò avverrà progressivamente, altra capacità verrà liberata. Se questa offerta aggiuntiva non sarà compensata da una domanda equivalente, legata allo sviluppo dell’economia materiale europea, i noli potranno subirne gli effetti. Oggi alcuni driver sono la difesa, il trading di materie prime e l’hardware legato all’intelligenza artificiale; altri comparti industriali europei sono invece più fermi”.

Il ragionamento vale soprattutto per l’import o anche per l’export europeo?

“Qui stiamo parlando prevalentemente della direttrice Far East-Europa. Per l’export entrano in gioco i rapporti con i principali partner commerciali. L’Europa ha dovuto fare i conti con forti discontinuità geopolitiche in mercati storicamente importanti e, nello stesso tempo, con la concorrenza di prodotti e tecnologie importati dalla Cina. Questo ha effetti sulla struttura dei flussi commerciali e, indirettamente, sulla domanda di trasporto”.