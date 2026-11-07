Cantieristica, la Cina ha il 55% degli ordini mondiali: 5.733 navi

L'immissione sul mercato di nuove navi potrebbe aumentare la pressione sulla capacità di trasporto

Una nave di Cosco nel porto di Amburgo
Una nave di Cosco nel porto di Amburgo

Ultimo aggiornamento 7 novembre 2026 - 08:34

Oltre la metà delle navi in portafoglio ai cantieri di tutto il mondo è destinata a essere costruita in Cina. A novembre 2026, secondo i dati dei principali broker, l’orderbook mondiale conta 10.364 unità distribuite in 619 cantieri di 50 Paesi. I cantieri cinesi ne hanno 5.733, pari al 55,3% del totale.

La Corea del Sud occupa il secondo posto con 1.057 navi (10,2%), seguita dal Giappone con 601 (5,8%). Seguono, a grande distanza, gli altri Paesi produttori. Paesi Bassi, Malesia, Singapore, Turchia e India non raggiungono individualmente le 200 unità. L’Italia conta 59 navi.

La ripartizione per tipologia mostra un portafoglio ordini concentrato soprattutto nel trasporto di prodotti petroliferi, merci e materie prime. Le tanker sono al primo posto con 2.252 unità, pari al 21,7% del totale. Seguono le portacontainer con 2.011 navi (19,4%) e le bulk carrier con 1.688 (16,3%).

L’orderbook comprende inoltre 946 unità offshore (9,1%), 866 gas carrier (8,4%), 807 service vessel (7,8%) e 739 navi da carico generale (7,1%). Completano la graduatoria 352 unità passeggeri, 340 navi RoRo, 146 pescherecci, 129 unità per la navigazione interna e 30 reefer.

La presenza di 2.011 portacontainer conferma il peso del segmento nel mercato delle nuove costruzioni. Ma anche il comparto energetico mantiene un ruolo centrale, con oltre 3.100 tanker e gas carrier complessivamente in portafoglio.

La concentrazione delle commesse nei cantieri asiatici è uno degli elementi più significativi del mercato. La Cina, da sola, supera ampiamente la somma degli ordini di Corea del Sud e Giappone. Un vantaggio che riguarda non soltanto i volumi, ma anche la capacità di assicurarsi una quota consistente delle commesse internazionali. Per i prossimi anni, suggeriscono gli analisti, il nodo sarà la capacità dei cantieri di rispettare i programmi di consegna e degli armatori di assorbire l’aumento della flotta. L’immissione sul mercato di nuove navi potrebbe aumentare la pressione sulla capacità di trasporto, soprattutto nel settore container, con possibili conseguenze sui noli.

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