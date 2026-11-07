Cantieristica, la Cina ha il 55% degli ordini mondiali: 5.733 navi

Oltre la metà delle navi in portafoglio ai cantieri di tutto il mondo è destinata a essere costruita in Cina. A novembre 2026, secondo i dati dei principali broker, l’orderbook mondiale conta 10.364 unità distribuite in 619 cantieri di 50 Paesi. I cantieri cinesi ne hanno 5.733, pari al 55,3% del totale.

La Corea del Sud occupa il secondo posto con 1.057 navi (10,2%), seguita dal Giappone con 601 (5,8%). Seguono, a grande distanza, gli altri Paesi produttori. Paesi Bassi, Malesia, Singapore, Turchia e India non raggiungono individualmente le 200 unità. L’Italia conta 59 navi.

La ripartizione per tipologia mostra un portafoglio ordini concentrato soprattutto nel trasporto di prodotti petroliferi, merci e materie prime. Le tanker sono al primo posto con 2.252 unità, pari al 21,7% del totale. Seguono le portacontainer con 2.011 navi (19,4%) e le bulk carrier con 1.688 (16,3%).

L’orderbook comprende inoltre 946 unità offshore (9,1%), 866 gas carrier (8,4%), 807 service vessel (7,8%) e 739 navi da carico generale (7,1%). Completano la graduatoria 352 unità passeggeri, 340 navi RoRo, 146 pescherecci, 129 unità per la navigazione interna e 30 reefer.

La presenza di 2.011 portacontainer conferma il peso del segmento nel mercato delle nuove costruzioni. Ma anche il comparto energetico mantiene un ruolo centrale, con oltre 3.100 tanker e gas carrier complessivamente in portafoglio.

La concentrazione delle commesse nei cantieri asiatici è uno degli elementi più significativi del mercato. La Cina, da sola, supera ampiamente la somma degli ordini di Corea del Sud e Giappone. Un vantaggio che riguarda non soltanto i volumi, ma anche la capacità di assicurarsi una quota consistente delle commesse internazionali. Per i prossimi anni, suggeriscono gli analisti, il nodo sarà la capacità dei cantieri di rispettare i programmi di consegna e degli armatori di assorbire l’aumento della flotta. L’immissione sul mercato di nuove navi potrebbe aumentare la pressione sulla capacità di trasporto, soprattutto nel settore container, con possibili conseguenze sui noli.