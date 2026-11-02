Cantieristica navale, ordini record per 700 miliardi di dollari. La Cina domina il mercato

La cantieristica navale mondiale ha superato il record raggiunto alla vigilia della crisi finanziaria del 2008. Nei cantieri ci sono ordini per circa 700 miliardi di dollari, con una produzione destinata a crescere ancora nei prossimi due anni. A trainare il mercato è soprattutto la Cina, che ormai controlla più di due terzi del portafoglio globale. Una corsa agli investimenti che comincia però a preoccupare gli armatori, alle prese con il rischio di ritrovarsi, tra qualche anno, con troppe navi sul mercato.

Secondo gli ultimi dati di Clarksons Research, a ottobre il portafoglio ordini mondiale ha raggiunto 226,1 milioni di tonnellate di stazza lorda compensata (cgt), superando il precedente massimo di 225,5 milioni registrato nel settembre 2008. La crescita è stata del 24% negli ultimi dodici mesi, mentre rispetto al 2020 il volume degli ordini è triplicato.

Il prossimo record riguarderà le consegne. Clarksons stima per il 2027 una produzione di 64 milioni di cgt, il 24% in più rispetto a quella prevista per quest’anno e il 18% sopra il precedente primato del 2010. Nel 2028 si potrebbe arrivare a 72 milioni di cgt, con un aumento del 60% rispetto al 2025.

Il confronto con il 2008 racconta però un mercato profondamente cambiato. Allora gli ordini rappresentavano il 53% della flotta mondiale in termini di stazza lorda, oggi appena il 25%. È diversa anche la tipologia delle navi: le portacontainer valgono il 31% del portafoglio, quasi il doppio rispetto a diciotto anni fa, mentre le gasiere sono passate dal 5% al 15%. Le portarinfuse, al contrario, sono scese dal 31% al 17%. Le unità predisposte per utilizzare combustibili alternativi rappresentano ormai il 43% degli ordini, contro il 2% del 2008.

La trasformazione più evidente riguarda la geografia industriale. La Cina detiene il 68% degli ordini mondiali, il doppio della quota che aveva nel 2008, e realizza il 60% della produzione attuale. La Corea del Sud è scesa al 17% e il Giappone a circa l’8%. Sei dei primi dieci cantieri al mondo per portafoglio ordini sono cinesi.

Il caso più clamoroso è quello di Hengli, gruppo che ha ripreso l’attività cantieristica soltanto nel 2022 e oggi guida la classifica dei singoli stabilimenti con 485 navi ordinate. Secondo gli analisti di Affinity, il gruppo avrebbe venduto quasi 400 unità soltanto quest’anno, un risultato senza precedenti. La crescita è accompagnata dalla costruzione di nuovi stabilimenti e dalla riapertura di cantieri rimasti inattivi per anni.

Clarksons ha censito circa 225 progetti di espansione della capacità produttiva nel mondo, oltre tre quarti dei quali concentrati in Cina. Eppure il numero complessivo dei costruttori attivi è oggi di circa 500, contro i mille del 2008.

Il problema è capire quanto a lungo potrà durare questa espansione. BIMCO ha già segnalato il rischio che la nuova capacità cinese possa rimanere inutilizzata quando il ciclo degli ordini rallenterà. Banchero Costa prevede inoltre che una parte delle consegne programmate per il 2027 e il 2028 possa slittare agli anni successivi.

Le preoccupazioni sono emerse anche al Maritime CEO Forum di Monaco. Milena Pappas, di Star Bulk, ha raccontato di nuovi cantieri che arrivano a chiedere agli armatori di procurare autonomamente i motori delle navi. E ha indicato Hengli come un caso emblematico: «Quest’anno consegneranno 90 navi e prevedono di arrivare a 300 entro il 2030. È qualcosa che cambia completamente il mercato».

A mettere in guardia dal rischio di sovrapproduzione è stato anche Cesare d’Amico, alla guida di d’Amico Società di Navigazione: «Il numero di navi che possono essere aggiunte ogni giorno, ogni settimana, è davvero enorme».

Una preoccupazione condivisa da John Michael Radziwill, presidente di CTM, secondo il quale il mercato delle portarinfuse finirà inevitabilmente per ritrovarsi con un eccesso di tonnellaggio: «Non ci sarà carenza di navi per il trasporto di carichi secchi ancora per molto».