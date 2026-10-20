Capital Tankers: maxi finanziamento da 930 milioni di dollari per 11 Vlcc

Capital Tankers, la società di petroliere controllata dal gruppo greco di Evangelos Marinakis, ha messo a segno un pacchetto di finanziamenti da 930,3 milioni di dollari per undici nuove Vlcc in costruzione in Cina e Corea del Sud. L’operazione rafforza ulteriormente l’espansione della flotta di navi cisterna per il trasporto di greggio.

Dalla fine di settembre l’armatore ha firmato quattro distinti accordi di finanziamento che riguardano unità ordinate presso i cantieri Hanwha Ocean, Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC) e Hengli Shipbuilding. La fetta più consistente, pari a 450,6 milioni di dollari, copre cinque Vlcc da 307.000 tonnellate di portata lorda in costruzione presso DSIC: tre unità sono state finanziate per importi compresi tra gli 89,6 e i 90,9 milioni ciascuna, mentre le altre due hanno ottenuto 89,6 milioni a testa.

Altri 241,8 milioni di dollari sono stati stanziati per tre Vlcc da 320.000 dwt dual-fuel ready a Gnl in costruzione presso Hanwha Ocean, in Corea del Sud. I restanti 237,9 milioni riguardano tre navi da 306.000 dwt presso Hengli, in Cina. I finanziamenti coreani prevedono un piano di rimborso quinquennale, mentre quelli cinesi si estendono su dieci anni. Tutti gli accordi includono consistenti pagamenti balloon a scadenza, compresi tra 39,7 e 60,9 milioni di dollari per nave. Capital Tankers non ha reso noti i nomi dei finanziatori.

In parallelo, la società ha comunicato un’operazione di sale-and-leaseback da 64,5 milioni di dollari per la suezmax dual-fuel a Gnl Amor, di 155.348 dwt, appena consegnata dal cantiere New Times Shipbuilding. Il finanziamento, stipulato in precedenza, scade nell’ottobre 2033 e prevede un pagamento finale di 40 milioni di dollari.

Questi impegni finanziari arrivano dopo il private placement da 500 milioni di dollari realizzato a Oslo all’inizio dell’anno, poi aumentato grazie alla forte domanda degli investitori, con cui il gruppo Marinakis ha portato sul mercato pubblico il suo business di petroliere. Da allora Capital Tankers ha continuato ad ampliare la flotta: a giugno ha acquisito dalla controllante Capital Maritime & Trading tre contratti di costruzione di Vlcc presso Hengli, al prezzo di 122 milioni di dollari ciascuna, con consegne previste nella seconda metà del 2027.

Oggi Capital Tankers controlla una flotta di 33 navi: 15 Vlcc, 10 suezmax e otto aframax/LR2. Diciassette sono già operative, mentre altre sedici entreranno in servizio entro la metà del 2028. La società detiene inoltre opzioni per altre tredici petroliere per il trasporto di greggio, confermando l’ambizione di consolidarsi tra i principali player del settore.