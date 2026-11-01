Contship verso il ritorno in mare grazie alla flotta di Tarros

Il primo viaggio commerciale risale all’ottobre del 1969, quando la “Sea Maid” salpò da Fos a Casablanca. Il prossimo batterà le insegne del gruppo Tarros. L’acquisizione dello storico operatore spezzino segna la reintegrazione della componente marittima nel portafoglio di Contship, che potrebbe tornare ad assumere una veste armatoriale diretta a quasi trent’anni dalla cessione della flotta. L’accordo, sottoscritto attraverso la controllata Sogemar, segna nel perimetro dell’operazione, accanto alle attività logistiche e terminalistiche, anche il ramo marittimo. Un’attività che Contship aveva tagliato nel 1997 con la cessione a CS Ships.

Per ricostruire questa storia bisogna riportare indietro le lancette del tempo al 1969, quando l’imprenditore genovese Angelo Ravano fondò Contship e diede vita alla divisione Contship Containerlines. Invece di immobilizzare ingenti capitali nell’acquisto diretto di una flotta, la società scelse fin dall’inizio un modello operativo flessibile basato sul noleggio a lungo termine delle unità. Una strategia che le consentì di evitare la competizione diretta sui grandi assi commerciali tradizionali e di concentrarsi su rotte di nicchia: Europa – Australia, India, Pakistan oppure Sud America.

Contship Containerlines arrivò a operare con una flotta flessibile compresa tra le 19 e le 25 portacontainer. Le navi erano riconoscibili per le grandi lettere bianche dipinte e per i nomi geografici: Contship Australia, Contship America, Contship La Spezia piuttosto che Contship York. La maggior parte delle unità rientrava nella categoria Feeder e Panamax, con una capacità compresa tra mille e 2mila teu. Molte disponevano anche di gru a bordo, per poter scaricare nei porti non ancora attrezzati. Poi, a metà degli anni Ottanta, arrivò un’altra scelta destinata a rendere inconfondibile il marchio: la “Lady del Container” Cecilia Eckelmann Battistello decise di rompere gli schemi tradizionali e di dipingere gli scafi delle portacontainer di rosa. La prima fu la Contship Germany: fece scalpore nei porti di tutto il mondo, e diventò uno dei tratti distintivi della flotta sulle rotte internazionali.

Il 1997 segnò la fine di quella stagione. Contship Containerlines venne ceduta al gruppo canadese CS Ships per 110 milioni di dollari. Il ramo armatoriale, tutte le navi operanti e i contratti di noleggio passarono di mano e Contship uscì dal trasporto marittimo diretto, concentrando progressivamente il business sulla gestione dei terminal, dei moli e dei treni. Da allora sono passati 29 anni e per Contship si sta per aprire un nuovo capitolo. Con l’acquisizione di Tarros, il gruppo guidato oggi da Matthieu Gasselin potrebbe riaprire quella prospettiva. In questa fase, il condizionale è d’obbligo: sia perché il closing non è ancora arrivato, sia perché la società non ha ancora svelato i piani per i vari rami acquisiti.

Oggi Tarros dispone di una flotta di 13 navi. Sei sono impegnate nel “Gps”, il servizio marittimo operato in collaborazione con Cma Cgm che collega vari porti tra il Mediterraneo occidentale e orientale. Le altre unità si muovono su collegamenti regionali: due tra Egitto e Libano, due per l’Algeria e altrettante per la Turchia, mentre l’ultima serve il mercato libico. Nel 2027 ne arriveranno altre due, prese in charter dalla società greca Cosmoship, che porteranno il totale a 14.

Il futuro assetto e la loro eventuale integrazione nella rete di Contship saranno tra gli aspetti da chiarire nei prossimi mesi. Nel frattempo, Gasselin ha iniziato a inquadrare un’operazione che si inserisce nella strategia di «rafforzare il proprio ruolo di operatore logistico integrato». Tarros, ha aggiunto al momento dell’accordo, è «una realtà con una storia importante e competenze che stimiamo molto». Il manager è stato chiaro: «Siamo convinti che la complementarità tra i suoi servizi, la rete intermodale di Sogemar e i terminal del gruppo in Italia, Egitto e Marocco ci consentirà di ampliare l’offerta e rafforzare la presenza lungo l’asse Nord-Sud e Sud-Nord tra Europa e Africa, valorizzando le opportunità offerte dal Mediterraneo».