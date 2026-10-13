Corea del Sud, la Rotta Artica punta al 2030. Ma il primo viaggio torna senza import

La Corea del Sud vuole portare le navi portacontainer sulla rotta artica entro il 2030. Il primo viaggio di andata e ritorno tra Asia ed Europa ha dimostrato che la navigazione è possibile, ma ha lasciato aperta la domanda più importante: chi pagherà per utilizzarla?

La PanStar Acro è rientrata domenica a Busan dopo una traversata durata 50 giorni, con scali a Felixstowe, Rotterdam e Danzica. Martedì il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha accolto il comandante e l’equipaggio con una cerimonia nel porto, rilanciando il progetto di trasformare il passaggio a nord della Russia in un’alternativa alle rotte tradizionali.

«Abbiamo capito chiaramente quanto l’economia coreana possa essere scossa quando le rotte marittime esistenti vengono bloccate», ha detto Lee, richiamando le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente sui collegamenti commerciali. La via artica, nelle intenzioni di Seul, potrebbe offrire un percorso aggiuntivo da utilizzare anche nelle situazioni di crisi.

La riduzione dei ghiacci nelle acque settentrionali, legata al riscaldamento globale, rende il passaggio più accessibile. Secondo le autorità sudcoreane, il collegamento potrebbe ridurre di circa un terzo i tempi di navigazione rispetto alla rotta attraverso il Canale di Suez. Il ministero degli Oceani e della Pesca prevede altre traversate sperimentali nel 2027, anche con portaveicoli, mentre l’obiettivo è avviare un servizio regolare nel 2030. La piena sostenibilità economica, nelle stime del governo, potrebbe arrivare soltanto intorno al 2040, quando le navi potrebbero utilizzare la rotta per oltre sei mesi all’anno.

Il nodo dei carichi e quello russo

Il primo viaggio, però, non ha ancora dimostrato che il progetto possa reggere sul piano commerciale. Secondo i dati del ministero forniti all’ufficio del deputato d’opposizione Kang Seung-kyoo, la nave era partita con l’obiettivo di trasportare 1.300 teu, ma ha imbarcato 737 teu di esportazioni. Al ritorno ha riportato 1.743 teu di container vuoti, senza merci in importazione.

La disponibilità di una rotta più breve non basta, dunque, a garantire un servizio competitivo. Pesano la regolarità dei collegamenti, la velocità di navigazione tra i ghiacci, i premi assicurativi specifici e i maggiori costi del carburante. Resta soprattutto da costruire un flusso di merci in entrambe le direzioni, condizione essenziale per evitare viaggi di ritorno sottoutilizzati.

C’è poi la questione geopolitica. Il passaggio seguito dalla PanStar Acro costeggia la Russia, in un momento in cui gli alleati occidentali cercano di isolare Mosca per la guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri Cho Hyun ha riferito che la collaborazione russa è stata finora migliore delle attese, riconoscendo però che il protrarsi del conflitto potrebbe complicare i rapporti con gli Stati Uniti.

Lee ha assicurato che la Corea del Sud rispetterà le norme internazionali e i principi delle sanzioni, promettendo di sviluppare il progetto nel rispetto della fiducia della comunità internazionale. Seul intende inoltre studiare le potenzialità del Passaggio a nord-ovest, tra Asia e Nord America.

La rotta artica entra così nei piani strategici della Corea del Sud, che punta a ridurre la dipendenza dai corridoi marittimi tradizionali. Tra l’obiettivo politico del 2030 e la redditività attesa nel 2040, però, restano da risolvere i problemi che una traversata sperimentale, da sola, non può cancellare.