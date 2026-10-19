Cosco continua a investire nelle navi per il trasporto di cereali

Il gruppo cinese Cosco ha ordinato 16 nuove navi per il trasporto di cereali e altre merci alla rinfusa, rafforzando una strategia che combina l’espansione della flotta con il ricorso a società finanziarie specializzate nel leasing navale. I contratti sono stati firmati da Fujian Shipbuilding Industry Group, società cantieristica cinese, e Cosco Shipping Bulk, la divisione di Cosco che si occupa del trasporto marittimo di carichi solidi. Le nuove unità avranno una portata lorda di 87.000 tonnellate ciascuna.

L’operazione coinvolge tre società di leasing: 11 navi saranno realizzate in collaborazione con ICBC Financial Leasing, tre con Zhejiang Zheyin Financial Leasing e due con Yongying Financial Leasing. La suddivisione consente di finanziare la costruzione delle unità attraverso soggetti specializzati, separando in parte la proprietà degli asset dalla loro gestione commerciale.

Il valore complessivo del nuovo ordine è stimato in circa 800 milioni di dollari, ma le parti non hanno comunicato né i prezzi definitivi né le date di consegna. L’accordo è stato firmato durante le celebrazioni per i 160 anni di storia del gruppo Fujian Shipbuilding, che ha ottenuto anche contratti per la fornitura dei motori principali e dei generatori delle navi.

Il nuovo investimento si inserisce in un programma di espansione già consistente. Nel giugno 2025 Cosco Shipping Bulk aveva concordato con Fujian Shipbuilding la costruzione di 15 navi da 80.000 tonnellate di portata lorda, con un’opzione per altre 15. Il valore indicativo era di circa 360 milioni di yuan per unità, pari a circa 50 milioni di dollari. Le consegne sono previste tra il 2027 e il 2028.

A luglio 2026 Cosco Shipping Development, la società del gruppo attiva nel finanziamento e nel leasing di navi, aveva inoltre annunciato ordini per 24 unità per un valore complessivo di 8,66 miliardi di yuan, equivalenti a circa 1,27 miliardi di dollari. Il programma comprendeva 20 navi multipurpose per cereali da 87.000 tonnellate e quattro grandi portarinfuse da 210.000 tonnellate. Le consegne sono previste tra il 2029 e la fine del 2030.

Con il nuovo contratto, Cosco Shipping Bulk ha quindi ordini per oltre 30 navi multipurpose per cereali presso Fujian Shipbuilding, secondo i dati pubblicati dal gruppo cantieristico. Le unità sono progettate per trasportare carichi agricoli sfusi, ma la categoria multipurpose consente di impiegarle anche per altre tipologie di merci compatibili con la loro configurazione.

La concentrazione degli ordini presso cantieri cinesi e il coinvolgimento di società di leasing nazionali mostrano come la crescita della flotta commerciale proceda insieme allo sviluppo della filiera finanziaria e industriale del paese. Per Cosco, assicurarsi nuova capacità di trasporto significa rafforzare la presenza nel mercato delle materie prime agricole e disporre di più navi per i flussi internazionali di merci.