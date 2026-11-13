Cosco ordina altre 20 Vlcc per 2,8 miliardi di dollari: il portafoglio ordini sale a 58 navi

Il gruppo Cosco Shipping continua a investire nel segmento delle Very Large Crude Carriers. Le sue controllate hanno firmato contratti con Dalian Shipbuilding Industry (DSIC) per la costruzione di altre 20 petroliere di grande portata, per un valore complessivo stimato tra 2,58 e 2,8 miliardi di dollari. L’operazione porta a 58 Vlcc il portafoglio ordini complessivo del gruppo e si inserisce in un programma di rinnovo e ampliamento della flotta avviato nei giorni scorsi.

Secondo le comunicazioni di Cosco Shipping Development e Cosco Shipping Energy Transportation, 16 delle nuove unità, ciascuna da 307.000 dwt, sono state ordinate da Oriental Fortune International, società del gruppo Development, al prezzo unitario di circa 839 milioni di yuan, al netto dell’Iva (circa 126 milioni di dollari). Le altre quattro sono state commissionate da Hainan Cosco Shipping Energy. Le navi, predisposte per l’impiego di metanolo e Gnl e conformi ai più recenti standard ambientali, saranno consegnate tra la fine del 2029 e il 2030. Le 16 unità ordinate da Development saranno successivamente noleggiate a scafo nudo, con contratti fino a 20 anni, a Pan Cosmos Shipping, controllata di Cosco Shipping Energy. I canoni medi giornalieri sono stimati intorno a 116.500 yuan.

L’annuncio arriva a pochi giorni da quello relativo alla costruzione di altre 10 Vlcc di proprietà del gruppo, sei affidate a Cosco Shipping Heavy Industry Yangzhou e quattro ancora a Dalian, per un investimento di circa 1,42 miliardi di dollari. A queste si aggiungono gli accordi di noleggio per altre 14 navi di nuova costruzione, ordinate da società cinesi di leasing finanziario. Nel complesso, Cosco Shipping Energy punta ad aggiungere fino a 40 Vlcc alla propria flotta entro il 2030, attraverso una combinazione di acquisti diretti e noleggi a scafo nudo.

Il mercato delle Vlcc registra intanto un portafoglio ordini ai massimi storici. Secondo le stime più recenti di broker e analisti, tra cui Hartland e Veson, l’orderbook si colloca tra il 34% e il 38% della flotta esistente, con punte superiori al 40% escludendo le navi soggette a sanzioni. Le consegne, ancora contenute nel breve periodo, sono destinate ad aumentare sensibilmente nel 2028 e nel 2029, quando sono attese oltre 100 nuove unità per ciascun anno. Circa la metà della flotta attualmente in servizio ha almeno 15 anni di età: una quota dei nuovi arrivi servirà quindi a sostituire le navi più vecchie, ma il rischio di un eccesso di capacità nel medio termine rimane concreto. Con questa operazione Cosco punta a rafforzare la propria posizione nel trasporto marittimo internazionale di greggio, facendo leva sulla capacità produttiva dei cantieri cinesi e sulla disponibilità di finanziamenti in yuan. Gli ordini rispondono anche all’esigenza di preparare la flotta all’evoluzione degli standard ambientali. La corsa alle nuove costruzioni coinvolge del resto l’intero settore, con armatori greci e asiatici in prima fila, sostenuti dai livelli elevati dei noli registrati negli ultimi mesi. Una dinamica che alimenta gli investimenti, nonostante i lunghi tempi di consegna e un portafoglio ordini dei cantieri già molto carico fino al 2030.