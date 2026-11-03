Cosulich sbarca in Giappone: nuovo ufficio a Tokyo per il bunkeraggio

Il gruppo genovese rafforza la presenza in Asia dopo la recente espansione in Corea del Sud. Timothy Cosulich: «Vogliamo sviluppare le attività commerciali nel mercato giapponese»

Tokyo Tower viewed from nearby observation deck in Azabudai district in Tokyo, Japan. Taken on July 14 2024 right after a rain storm.

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 15:37

Fratelli Cosulich rafforza la propria presenza in Asia con l’apertura di un nuovo ufficio a Tokyo, in Giappone. Il gruppo genovese amplia così la rete internazionale della divisione Marine Energy, specializzata nel commercio di carburanti marini.

L’operazione segue la recente espansione in Corea del Sud e consente al gruppo di presidiare direttamente uno dei principali mercati armatoriali mondiali, sviluppando le attività di bunker trading nell’Estremo Oriente.

«Il Giappone è uno dei mercati armatoriali più importanti al mondo e avere una presenza diretta a Tokyo rappresenta un’opportunità significativa per noi», ha dichiarato Timothy Cosulich, amministratore delegato della divisione Marine Energy. «Costruire relazioni a livello locale fa davvero la differenza nel nostro settore. Dopo la recente espansione in Corea del Sud, questo nuovo ufficio ci offre un’altra base in Estremo Oriente, permettendoci di lavorare più da vicino con la comunità marittima giapponese e sviluppare ulteriormente le nostre attività di bunker trading nella regione».

Fondato nel 1857, Fratelli Cosulich Group opera attraverso oltre 130 società nel mondo, con attività distribuite in 15 divisioni che comprendono energia marittima, armamento, agenzie marittime, spedizioni e logistica.

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