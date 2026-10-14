Cyberattacco a 38 aziende marittime: riscatti fino a 14 milioni di dollari

Trentotto aziende della filiera marittima nel mirino degli hacker, con richieste di riscatto che arrivano fino a 14 milioni di dollari. Il gruppo criminale n0n minaccia di rendere pubblici i dati che sostiene di aver sottratto a compagnie di navigazione, terminal portuali e società della logistica, fissando al 19 ottobre la scadenza per il pagamento. Le presunte violazioni, però, non sono state confermate in modo indipendente e nessuna delle aziende coinvolte ha pubblicamente riconosciuto di aver subito una compromissione dei propri sistemi.

A ricostruire la vicenda è la società di cybersicurezza SOCRadar, secondo cui il 12 ottobre il gruppo ha inserito in un’unica operazione i nomi delle 38 organizzazioni nel proprio sito sul dark web. L’elenco copre 18 Paesi e comprende 12 operatori portuali e terminalisti, dieci compagnie e operatori navali, fornitori di tecnologie informatiche e altre imprese marittime.

Tra i nomi indicati figurano le compagnie Ocean Network Express, CULines, TS Lines e Samudera. Nell’elenco compaiono anche operatori terminalistici come Santos Brasil, Portonave, BNCT, Pusan Newport Company, TTI Algeciras, Eurogate Tanger, Nam Dinh Vu Port e NEOM Ports. La presenza nell’elenco non costituisce, di per sé, una prova dell’avvenuto attacco.

Riscatti in Bitcoin

Le richieste esaminate da SOCRadar oscillano tra 2,4 e 14 milioni di dollari, con pagamenti richiesti in Bitcoin. Il gruppo avrebbe previsto anche un sistema di accesso a pagamento alle trattative: nel caso di Eurogate Tanger, per esempio, sarebbe stato richiesto un anticipo pari al 10% di un riscatto da 6 milioni di dollari per accedere a una stanza privata di negoziazione.

I dati che n0n afferma di possedere variano da un’azienda all’altra. Comprenderebbero archivi EDI per lo scambio elettronico di documenti commerciali, manifesti dei container, programmi delle navi, registrazioni dei movimenti ai varchi portuali, documenti finanziari, configurazioni dei sistemi informatici e account dei dipendenti. Non è stato accertato se i materiali siano autentici, completi o acquisiti di recente.

SOCRadar sottolinea inoltre che la dimensione relativamente ridotta di alcuni archivi potrebbe essere compatibile con una vulnerabilità comune a più aziende o con un’applicazione condivisa. Si tratta, però, di un’ipotesi ancora da verificare.

Anche la società di cybersicurezza marittima Cydome ha segnalato un possibile collegamento con un ambiente associato al fornitore di software navale CyberLogitec, senza riuscire a stabilire l’origine o l’effettiva estensione di una possibile violazione.

Il caso riporta l’attenzione sulla vulnerabilità digitale della catena logistica marittima: sistemi di prenotazione, documentazione commerciale, programmazione delle navi e gestione dei terminal sono sempre più interconnessi. Per ora, la minaccia riguarda dati che il gruppo sostiene di aver sottratto; la verifica delle compromissioni resta il passaggio decisivo per capire la portata dell’operazione.