Dal ristorante alle navi: la storia del cuoco cinese che si è fatto armatore

Dai fornelli alle stive delle navi portarinfuse. Zhou Weiwu, noto chef cinese specializzato in piatti raffinati come l’abalone caramellato, il pollo con pinne di squalo e il foie gras al vino Shaoxing, ha scoperto un’altra passione: lo shipping. E nel giro di pochi anni si è ritrovato alla guida di una società armatoriale con una flotta di dieci bulk carrier.

La storia arriva da Hong Kong, dove Zhou risulta essere l’unico azionista di Luck Ship Management, società costituita nel maggio 2019 e cresciuta lontano dai riflettori del mercato marittimo. Negli ultimi mesi Luck ha acquisito o preso in leasing sei portarinfuse costruite in Giappone, attraverso operazioni passate quasi completamente inosservate agli intermediari del settore.

Zhou non è uno sconosciuto nel mondo della ristorazione. È direttore del gruppo Hong Kong Star Chef Institute e in passato ha ricoperto incarichi nell’associazione dei grandi chef di Guangdong, Hong Kong e Macao. Su un sito dedicato agli aspiranti cuochi insegna le tecniche delle sue specialità gastronomiche. Nei registri societari compare invece come proprietario della holding di Luck.

Dietro la flotta emerge però un’altra figura, quella di Su Jianbi, imprenditore cinese già presidente di Fujian Kaishun United Shipping e oggi alla guida di Triangle Merchant Maritime, operatore indipendente di portarinfuse con sede a Hong Kong.

Secondo i documenti societari, Su controlla interamente le società proprietarie di cinque panamax della flotta Luck e possiede una sesta nave insieme a Wu Rui, imprenditore originario della provincia cinese del Fujian. Il ruolo operativo di Zhou nella gestione delle navi non è stato chiarito.

Gli investimenti sono consistenti. Soltanto le due portarinfuse Lucky Lydia e Lucky Ilona, entrate nella flotta la scorsa settimana dopo essere state cedute da Rewood Ocean Shipping, hanno un valore complessivo stimato tra 20,4 e 21 milioni di dollari.

A maggio Luck aveva acquistato dalla greca Fidelity Marine la Lucky Clara, costruita nel 2011, per 17,5 milioni di dollari. Tra le ultime unità entrate nella flotta figura anche la Lucky Helen, una post-panamax da oltre 92 mila tonnellate di portata lorda, acquistata da una società cinese di leasing.

Le navi operano prevalentemente nel trasporto di carbone dalla Russia, e in alcuni casi dall’Indonesia, verso Turchia, India e Cina, secondo i dati di tracciamento marittimo.

Resta da capire quanto lo chef sia coinvolto direttamente nelle decisioni armatoriali. Le due sedi dichiarate da Luck a Hong Kong sembrano essere indirizzi utilizzati per la registrazione di numerose società, più che uffici operativi. Zhou non è stato raggiunto per un commento.