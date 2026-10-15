d’Amico: dal 15 novembre Mark Roberts nuovo Chief operating officer

A partire dal prossimo 15 novembre, Mark Roberts, attuale senior chartering manager di d’Amico International Shipping, assumerà l’incarico di Chief operating officer del gruppo.

Lo comunica l’azienda in una nota precisando che la decisione arriva dopo che Flemming Carlsen, attuale Chief operating officer, ha deciso di concludere il proprio percorso professionale nel gruppo e lascerà l’azienda nelle prossime settimane.

“Mark Roberts vanta una vasta esperienza nel settore tanker e lavora in d’Amico da più di venti anni, durante i quali ha maturato una conoscenza approfondita del business, delle attività commerciali e dei mercati in cui opera il gruppo. La sua nomina conferma l’impegno del gruppo nella valorizzazione delle risorse interne nel garantire continuità alla propria leadership”, si legge nella nota.