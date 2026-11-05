d’Amico Shipping International, crescono ricavi e utili

d’Amico International Shipping è cresciuta nel terzo trimestre e nei primi nove mesi registrando utili netti rispettivamente pari a 27,8 milioni e 107,2 milioni di dollari, rispetto a 24,3 milioni e 62,8 milioni nei corrispondenti periodi del 2025.

I ricavi netti totali trimestrali sono stati pari 68,2 milioni (da 68 milioni ), nei nove mesi a 225,7 milioni (da 200,2 milioni). La posizione di cassa netta è migliorata ed è positiva per 56,6 milioni al 30 settembre rispetto a un indebitamento netto di 27,4 milioni a fine dicembre. La società di noleggio di navi cisterna distribuirà un acconto lordo sul dividendo di 0,336 dollari per azione.

“Dopo l’impennata dei noli derivante dalla riconfigurazione dei flussi commerciali nelle fasi iniziali del conflitto, il mercato è stato meno brillante nei mesi di luglio e agosto, pur mantenendosi su livelli storicamente elevati, poiché durante questi mesi l’effetto dei minori volumi di raffinati esportati ha assunto un peso maggiore nella determinazione dei noli. Le esportazioni di petrolio dal Medio Oriente hanno tuttavia registrato una notevole ripresa a partire da agosto, pur mantenendo un andamento irregolare e rimanendo esposte al rischio di nuove interruzioni – ha osservato Carlos Balestra di Mottola, amministratore delegato di d’Amico International Shipping -. Nelle ultime quattro settimane, la media dei flussi di greggio e prodotti raffinati transitati attraverso Hormuz hanno raggiunto circa tre quarti dei livelli precedenti al conflitto”, sostenendo i noli.