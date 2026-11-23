Il World Shipping Council (Wsc) torna a chiedere ai governi un accordo globale vincolante per la riduzione delle emissioni di gas serra del trasporto marittimo internazionale, avvertendo che ulteriori ritardi rischiano di rallentare gli investimenti nelle nuove tecnologie, nei carburanti alternativi e nelle infrastrutture necessarie alla decarbonizzazione del settore.

L’appello arriva in coincidenza con la ripresa dei negoziati all’International Maritime Organization (Imo), dopo il rinvio dell’adozione del quadro normativo globale sulle emissioni. Secondo il Wsc, l’accordo dovrà rispettare gli impegni assunti dai governi con la strategia Imo del 2023, che prevede il raggiungimento delle emissioni nette zero del trasporto marittimo internazionale intorno al 2050.

Tre gli elementi considerati indispensabili dall’associazione: un percorso credibile verso la neutralità climatica, con obiettivi di riduzione delle emissioni chiari e prevedibili; un sistema di applicazione e controllo uniforme, che garantisca le stesse regole a tutte le navi fin dal primo anno; incentivi economici in grado di ridurre il divario di costo tra i combustibili tradizionali e quelli a emissioni di gas serra nulle o prossime allo zero.

La richiesta segue una dichiarazione congiunta sottoscritta da nove importanti associazioni internazionali dello shipping, tra cui lo stesso Wsc, che rappresentano la flotta commerciale mondiale. Le organizzazioni hanno sollecitato i governi a definire un sistema normativo efficace, capace di garantire certezza agli investimenti e condizioni di concorrenza uniformi.

Il tema è particolarmente rilevante per il trasporto marittimo di linea, dove gli investimenti nella transizione energetica sono già consistenti. Secondo i dati diffusi dal Wsc, le compagnie del settore container e del trasporto di autoveicoli hanno impegnato oltre 200 miliardi di dollari per più di 1.350 navi dual fuel, delle quali oltre 500 sono già operative.

Si tratta di unità progettate per utilizzare anche combustibili alternativi, ma il loro effettivo contributo alla riduzione delle emissioni dipenderà dalla disponibilità di carburanti più puliti a prezzi commercialmente competitivi.

«Le compagnie di navigazione stanno investendo miliardi in navi capaci di utilizzare carburanti più puliti. Abbiamo bisogno di regole globali che diano ai produttori di combustibili e agli armatori la fiducia necessaria per investire nella fase successiva della transizione», ha dichiarato Joe Kramek, presidente e amministratore delegato del Wsc.

«Obiettivi chiari, controlli efficaci e incentivi significativi per i carburanti più puliti devono procedere insieme. Un accordo che comprenda tutti e tre questi elementi può accelerare il percorso verso le emissioni nette zero e trasformare gli investimenti già avviati in riduzioni effettive delle emissioni», ha aggiunto.

Il Wsc mette in guardia anche dall’ipotesi di un ulteriore rinvio o dall’adozione di un quadro normativo concentrato prevalentemente sulla raccolta di esperienze operative e sulla preparazione del mercato dei carburanti. Una soluzione di questo tipo, secondo l’associazione, finirebbe per prolungare l’incertezza anziché sostenere la transizione energetica.

In assenza di una disciplina internazionale condivisa, il settore rischia inoltre di dover affrontare una crescente frammentazione normativa, con sistemi nazionali e regionali differenti per la tariffazione delle emissioni. Una situazione che comporterebbe maggiori complessità operative e costi aggiuntivi per il commercio internazionale.

Dopo la decisione dell’Imo di rinviare l’adozione dell’accordo globale, diversi Paesi hanno infatti introdotto o portato avanti iniziative autonome per applicare oneri alle emissioni del trasporto marittimo.

«Crediamo che gli Stati membri dell’Imo possano lavorare insieme per raggiungere un accordo che rispetti gli impegni assunti nel 2023», ha concluso Kramek. «Come industria saremo responsabili dell’applicazione delle regole concordate. Per questo chiediamo obiettivi chiari di riduzione, controlli coerenti e incentivi significativi per i carburanti più puliti».

Il World Shipping Council rappresenta l’industria del trasporto marittimo di linea, attraverso la quale viene movimentato circa il 60% del valore del commercio mondiale trasportato via mare.