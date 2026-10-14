Dry bulk: nel 2027 in arrivo 52,1 milioni di tonnellate di nuova capacità

Il mercato del trasporto di rinfuse secche (dry bulk) si appresta a entrare in una fase più complessa sul fronte dell’offerta. Secondo l’analisi di Xclusiv Shipbrokers, le consegne di navi di nuova costruzione accelereranno a partire dal 2027, mentre la crescita del commercio marittimo di rinfuse resterà più contenuta. Un elemento di equilibrio potrebbe però arrivare dal progressivo invecchiamento della flotta mondiale, che apre spazi a un incremento delle demolizioni.

Il tonnellaggio complessivo delle principali categorie (Handysize, Supramax/Ultramax, Panamax/Kamsarmax e Capesize/Newcastlemax) è passato da circa 972,4 milioni di tonnellate di portata lorda (dwt) a fine 2023 agli attuali 1,066 miliardi di dwt, con un incremento di circa il 9,6%. La crescita annuale si è attestata intorno al 3% nel 2024 e nel 2025, accelerando lievemente nel 2026. Finora le demolizioni sono rimaste molto limitate: 3,8 milioni di dwt nel 2024 a fronte di 33,3 milioni di consegne, 5,3 milioni nel 2025 contro 35,9 milioni di nuove navi, e solo 2,8 milioni nei primi mesi del 2026 a fronte di 32,9 milioni già entrati in flotta. Le aggiunte nette restano quindi vicine ai 30 milioni di dwt all’anno.

Il portafoglio ordini è quasi raddoppiato, passando da circa l’8% del tonnellaggio esistente a fine 2023 all’attuale 15%. Per i Capesize/Newcastlemax arriva al 18,7%, per i Supramax/Ultramax al 15,2% e per i Panamax/Kamsarmax al 13,1%. Solo per il 2027 sono previste consegne per circa 52,1 milioni di dwt, pari a circa il 4,9% della flotta odierna. «Sui numeri grezzi, questo indica pressioni maggiori dal lato dell’offerta», osservano gli analisti.

Le consegne lorde non equivalgono però automaticamente a un incremento netto della capacità disponibile. In termini di unità, circa il 12,8% della flotta dry bulk ha già più di 20 anni, con percentuali ancora più elevate nei segmenti medi e piccoli. Ciò crea ampi margini per un’accelerazione delle demolizioni, soprattutto se i costi operativi e gli obblighi normativi (emissioni, CII, ETS) renderanno meno conveniente mantenere in servizio le navi più datate. Parte della nuova capacità potrebbe quindi sostituire il tonnellaggio anziano anziché aggiungersi integralmente all’offerta.

Sul fronte della domanda, i fondamentali restano di supporto ma non abbastanza robusti da eliminare i rischi di sbilanciamento. Il commercio marittimo di rinfuse secche è previsto in crescita di circa l’1,7% nel 2027, con un andamento analogo per il minerale di ferro. Carbone e cereali dovrebbero risultare più deboli, mentre la bauxite si conferma il segmento più dinamico (+7,3% circa). Contano tuttavia anche le distanze di navigazione: l’allungamento di alcune rotte può incrementare la domanda in tonnellate-miglia e assorbire più navi anche a parità di volumi.

La questione chiave per il 2027, secondo Xclusiv, è se la crescita delle tonnellate-miglia, eventuali ritardi nelle consegne e un rialzo delle demolizioni riusciranno ad assorbire un programma di consegne significativamente più elevato. Al momento i nuovi ingressi previsti corrono più velocemente della crescita dei carichi, rendendo il bilancio tra domanda e offerta meno confortevole. L’età della flotta, il ritmo delle demolizioni e l’evoluzione delle rotte commerciali saranno determinanti per capire se il prossimo anno sarà caratterizzato da un vero eccesso di capacità o da una fase di rinnovamento accelerato del tonnellaggio mondiale.