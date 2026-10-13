Emanuele Grimaldi eletto presidente degli armatori di Malta

La Malta International Shipowners Association (Misa) ha annunciato che Emanuele Grimaldi assumerà la carica di presidente a seguito dell’assemblea generale annuale, tenutasi il 9 ottobre presso la Camera di Commercio di Malta, a La Valletta.

Emanuele Grimaldi, membro fondatore di Misa e forte di una vasta esperienza alla guida di altre organizzazioni del settore marittimo, succede a Marily Frangista, alla guida dell’associazione dall’aprile 2022, che ricoprirà ora il ruolo di vicepresidente. John Coustas continuerà a svolgere le funzioni di segretario e tesoriere. Il passaggio di consegne avviene in una fase in cui il registro navale maltese ha raggiunto i 94 milioni di tonnellate di stazza lorda, consolidando la propria posizione di primo registro navale in Europa e avvicinandosi alla soglia dei 100 milioni di tonnellate di stazza lorda.

Solide basi per il futuro

Commentando il suo nuovo incarico, Grimaldi ha dichiarato: «Misa è stata fondata nel 2004, alla vigilia dell’adesione di Malta all’Unione Europea, sulla base di una visione condivisa: dare voce unitaria agli armatori e ai noleggiatori a scafo nudo di navi battenti bandiera maltese che operano sui mercati internazionali. Sono orgoglioso di aver partecipato attivamente all’associazione fin dalla sua fondazione e desidero ringraziare John Lyras, con il quale ho condiviso questa visione, gli altri membri fondatori e gli ex presidenti Nicky Pappadakis e Melina Travlos per il contributo apportato. Desidero rivolgere un particolare riconoscimento alla presidente uscente, Marily Frangista, per la sua straordinaria dedizione e per l’enorme lavoro svolto, soprattutto nell’ultimo paio d’anni, al fine di rafforzare Misa, accrescerne la visibilità e intensificarne il coinvolgimento a livello internazionale. È per me un privilegio succederle. Mi impegnerò a consolidare i progressi compiuti e a rafforzare ulteriormente Misa quale voce autorevole ed efficace dei propri associati».

John C. Lyras, membro fondatore di Misa, ha dichiarato: «Non potrei immaginare un successore migliore di Emanuele per Marily. Dopo il suo mandato da poco terminato alla presidenza dell’International Chamber of Shipping, e i precedenti incarichi alla guida di Confitarma ed European Shipowners – Ecsa, Emanuele porta in Misa un’esperienza internazionale di eccezionale valore. I suoi consolidati legami con Malta e il contributo offerto al settore marittimo internazionale, attestati anche dalle onorificenze e riconoscimenti conferitigli da diversi Paesi, tra cui Malta, lo rendono la persona ideale per portare Misa a un livello superiore di impegno e partecipazione, sia a livello nazionale sia internazionale.».

La presidente uscente Marily Frangista ha dichiarato: «È stato un grande privilegio ricoprire la carica di presidente di Misa negli ultimi quattro anni e mezzo. Sono lieta che Emanuele Grimaldi, membro fondatore della nostra Associazione e una delle figure più autorevoli della comunità marittima internazionale, ne assuma ora la presidenza. Gli auguro ogni successo e sono lieta di continuare a sostenere Misa e le sue attività». Claudia Vella Casagrande, segretario generale di Misa, ha dichiarato: «Misa ha compiuto importanti progressi nel rafforzare il proprio ruolo di collegamento tra la flotta battente bandiera maltese e le autorità maltesi, consolidando la propria presenza a livello europeo e internazionale e ampliando la propria base associativa, in modo da rappresentare meglio la diversità della flotta. Guardiamo con fiducia alla possibilità di proseguire su questa strada insieme a Emanuele e di rafforzare ulteriormente il contributo di Misa al futuro marittimo di Malta».

Rafforzare il dialogo a livello nazionale e internazionale

L’incontro di Misa, articolato su due giornate, ha riunito alti rappresentanti del Governo maltese, dell’opposizione, delle amministrazioni pubbliche, della diplomazia e degli stakeholder del settore marittimo, confermando la crescente capacità di rappresentanza dell’Associazione. Il ministro Chris Bonett ha partecipato all’intero programma, mentre i ministri Silvio Schembri e Miriam Dalli sono intervenuti in collegamento video. Tra i partecipanti internazionali figuravano Thomas A. Kazakos, segretario generale dell’International Chamber of Shipping (Ics), e Fanny Lossy, senior director di European Shipowners – Ecsa. Anche il Commissario europeo Apostolos Tzitzikostas ha preso parte alla cena organizzata da Misa l’8 ottobre. Il dibattito ha affrontato temi quali la decarbonizzazione, la competitività, la governance marittima internazionale, la sicurezza marittima e il fattore umano.

Gli interventi hanno rispecchiato l’orgoglio con cui i membri di Misa vedono la propria flotta battere bandiera maltese, e il loro impegno a garantirne il continuo successo. Misa ha sottolineato la necessità di rafforzare il più ampio contesto imprenditoriale marittimo di Malta attraverso un maggiore coordinamento tra le diverse componenti del Governo e un dialogo costante tra le autorità e gli armatori internazionali che l’associazione rappresenta. Ha inoltre invitato Malta a valorizzare appieno il proprio peso e la propria influenza, in quanto Stato di bandiera di primo piano, contribuendo così a orientare le politiche marittime europee e internazionali.