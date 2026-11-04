Ets marittimo: a rischio 3,6 miliardi di investimenti nei porti del Sud Europa

Il trasferimento delle attività di transhipment container al di fuori dell’Unione Europea non è più soltanto un rischio: è un fenomeno già in corso. Senza interventi correttivi nella revisione dell’Ets, potrebbe mettere a rischio fino a 3,6 miliardi di euro di investimenti portuali e 892 milioni di euro di ricavi annui. È quanto emerge dallo studio realizzato da Giovanni Satta, professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, presentato oggi a Bruxelles durante il workshop “Eu Ets Maritime: Safeguarding European Transhipment”, promosso dall’eurodeputata Letizia Moratti (QUI LO STUDIO COMPLETO).

L’analisi, condotta da T.I.M. 10 S.r.l. sotto la supervisione del docente genovese, ha preso in esame i servizi marittimi che collegano i porti di Gioia Tauro, Marsaxlokk, Sines e Taranto. Su 86 servizi attivi, 41 presentano almeno una variazione potenzialmente riconducibile all’introduzione dell’Ets nel trasporto marittimo. Dei 20 servizi storici che hanno cessato di fare scalo in questi hub, otto mostrano segnali di sostituzione con porti extra-Ue. Nel periodo successivo all’entrata in vigore dell’Ets, da gennaio 2024, le variazioni di rotta e frequenza sono aumentate del 44,5% rispetto al triennio precedente.

Le stime di breve periodo ipotizzano il trasferimento del 7,5-15% dei volumi esposti: da 2,85 a 6,3 milioni di teu di traffico, con una perdita di ricavi annui compresa tra 403 e 892 milioni di euro, investimenti portuali equivalenti a rischio tra 1,43 e 3,6 miliardi e una ricaduta occupazionale potenziale tra 2.005 e 4.431 posti di lavoro.

«Gli shock alle catene di approvvigionamento provocati dai conflitti in corso hanno mostrato cosa accade quando viene interrotto un passaggio strategico sul quale non esercitiamo un controllo diretto», ha dichiarato Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori. «Il trasferimento delle operazioni di trasbordo in Africa comporta il rischio concreto di trasformare il continente in un nuovo snodo logistico e geopolitico. Operatori privati globali e governi stranieri, in particolare la Cina, stanno investendo ingenti risorse nelle concessioni portuali africane».

Cesare Crocini, responsabile dell’ufficio di Bruxelles di Assarmatori, ha aggiunto: «Qui non è in gioco soltanto la competitività dei nostri porti o l’occupazione. È in gioco la sicurezza logistica dell’Italia e dell’Europa. Chi si oppone a un correttivo dell’Ets che incentivi il transhipment in Europa tradisce lo spirito unionale».

Lo studio segnala inoltre la forte crescita degli investimenti nei terminal nordafricani, in Marocco, Egitto, Algeria e Libia, con progetti del valore di centinaia di milioni di euro e fino a 2,7 miliardi di dollari a Misurata. La regola delle 300 miglia nautiche e le misure antielusione si sono rivelate insufficienti a frenare il trasferimento delle operazioni sulle rotte di lungo raggio.

Per Assarmatori, la revisione dell’Ets attualmente in corso rappresenta l’ultima occasione per intervenire. Il compromesso promosso dall’eurodeputato Peter Liese, che abbassa a 5.000 teu la soglia dimensionale delle navi ammissibili e combina un incentivo legato alla quota di merci in transhipment con un correttivo basato sulla distanza, viene considerato la soluzione più promettente per mantenere in Europa il controllo strategico delle catene di approvvigionamento.