Evergreen torna a transitare nel Canale di Suez con la Ever Eon

L'ammiraglio Rabiee (Autorità del Canale di Suez): "Finita la sospensione di quasi tre anni seguita allo scoppio della crisi"

La nave Ever Eon nel Canale di Suez
La nave Ever Eon nel Canale di Suez

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 12:49

Sempre più compagnie marittime, in equilibrio sulla poco stabile situazione internazionale, stanno tornando a transitare nel Canale di Suez. L’ultima in ordine di tempo è stata Evergreen. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ammiraglio Ossama Rabiee, presidente e amministratore delegato dell’Autorità del Canale di Suez: “Le statistiche di navigazione hanno registrato domenica 8 novembre il primo transito delle mega portacontainer Ever Eon all’interno del convoglio nord, in rotta dai Paesi Bassi verso Singapore”.

La nave misura 369 metri di lunghezza, è larga più di 53 metri e ha una stazza lorda di 185 mila tonnellate. Può portare fino a 16 mila teu ed è attualmente impegnata sul servizio “Neu 7” di Ocean Alliance, che offre un collegamento diretto tra l’Estremo Oriente e l’Europa Nord-Occidentale. In conformità con il protocollo stabilito dalla SCA, i comandanti Mahmoud Abu Ajila, Elhamy El-Bably, Nader Nagy e Yazid Yahia sono saliti a bordo per dare il benvenuto all’equipaggio e consegnare un ricordo al comandante.

“Il ritorno di Evergreen a Suez è un segnale positivo del fatto che il commercio tra Oriente e Occidente stia tornando su un percorso sostenibile”, ha sottolineato l’ammiraglio Rabiee. Che, subito dopo, ha annunciato nuovi viaggi della compagnia: “Avverranno nei prossimi mesi, dopo una sospensione di quasi tre anni seguita allo scoppio della crisi in Mar Rosso”. Il Canale, ha concluso, “è riuscito a riportare numerosi servizi marittimi affiliati alle principali società di navigazione sulla rotta tra Europa e Asia – il riferimento va a Cma Cgm, Maersk, Msc, Hapag-Lloyd, Cosco -: un passaggio che riflette l’importanza strategica dell’infrastruttura come asse principale di collegamento globale”.

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