Evergreen torna a transitare nel Canale di Suez con la Ever Eon

Sempre più compagnie marittime, in equilibrio sulla poco stabile situazione internazionale, stanno tornando a transitare nel Canale di Suez. L’ultima in ordine di tempo è stata Evergreen. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ammiraglio Ossama Rabiee, presidente e amministratore delegato dell’Autorità del Canale di Suez: “Le statistiche di navigazione hanno registrato domenica 8 novembre il primo transito delle mega portacontainer Ever Eon all’interno del convoglio nord, in rotta dai Paesi Bassi verso Singapore”.

La nave misura 369 metri di lunghezza, è larga più di 53 metri e ha una stazza lorda di 185 mila tonnellate. Può portare fino a 16 mila teu ed è attualmente impegnata sul servizio “Neu 7” di Ocean Alliance, che offre un collegamento diretto tra l’Estremo Oriente e l’Europa Nord-Occidentale. In conformità con il protocollo stabilito dalla SCA, i comandanti Mahmoud Abu Ajila, Elhamy El-Bably, Nader Nagy e Yazid Yahia sono saliti a bordo per dare il benvenuto all’equipaggio e consegnare un ricordo al comandante.

“Il ritorno di Evergreen a Suez è un segnale positivo del fatto che il commercio tra Oriente e Occidente stia tornando su un percorso sostenibile”, ha sottolineato l’ammiraglio Rabiee. Che, subito dopo, ha annunciato nuovi viaggi della compagnia: “Avverranno nei prossimi mesi, dopo una sospensione di quasi tre anni seguita allo scoppio della crisi in Mar Rosso”. Il Canale, ha concluso, “è riuscito a riportare numerosi servizi marittimi affiliati alle principali società di navigazione sulla rotta tra Europa e Asia – il riferimento va a Cma Cgm, Maersk, Msc, Hapag-Lloyd, Cosco -: un passaggio che riflette l’importanza strategica dell’infrastruttura come asse principale di collegamento globale”.