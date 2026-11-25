«La burocrazia è il nostro peggior nemico: tutti i paesi dipendono dall’economia del mare, ma non tutti applicano le stesse regole», ha detto ieri il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, intervenendo ieri a Roma alla presentazione del nuovo centro studi di Confitarma, Blue Horizons.

Il direttore del centro studi, Luca Sisto, ha snocciolato le cifre, a cui sta lavorando proprio Blue Horizons, che avallano l’affermazione del sottosegretario, almeno per quanto riguarda la Blue Economy: «Il tonnellaggio della flotta registrata sotto bandiera italiana – ha detto – continua a diminuire: da 20 milioni nel 2012 ai 12 milioni attuali, un calo del 3 per cento all’anno nell’ultimo decennio».

Il problema non sono gli strumenti normativi. «Non è per le regole. Con il Registro internazionale e la tonnage tax la flotta italiana era triplicata». Le cause del calo attuale sono altre. «Se le navi scelgono di battere bandiera di Malta, Cipro o Madeira c’è qualcosa che non va, e noi l’abbiamo studiato comparando i costi amministrativi». Lo studio in preparazione è il prossimo che pubblicherà Blue Horizon. Qualche dato però esce già. « Sulla nave italiana raggiungiamo i 400mila euro di extracosti all’anno in più rispetto alle altre bandiere, completamente inutili. Siamo l’unico Paese a prevedere il viaggio fisico di un funzionario per la certificazione radio sulle navi in giro per il mondo».

Altro tema su cui uscirà presto uno studio è il lavoro, per il quale spesso si dimentica la specificità del mondo marittimo, pure prevista dal primo articolo del Codice della navigazione: «Un esempio è l’addizionale Naspi, per disincentivare il lavoro precario: ma il marittimo non è un lavoratore precario quando sbarca. Applicando la Naspi creo un costo aggiuntivo dello 0,5 per cento ogni volta che lavora».

Un terzo studio sarà dedicato ai chokepoint, le strettoie marittime dovute a guerre, vedi Hormuz, ma anche cambiamenti climatici, come a Panama. L’Italia è quinta nella Ue per merci in arrivo e seconda per merci in partenza via Panama. In termini complessivi è meno rilevante di Suez, ma per alcuni prodotti ha un peso significativo: l’11,4 per cento del nostro import di frumento extra-Ue passa dall’istmo americano. Da Suez passa il 27 per cento dell’import marittimo italiano extra-Ue e il 20% dell’export, in tonnellate. E per quanto riguarda Hormuz, il centro studi ha rilevato che l’interscambio dell’Italia con i paesi del Golfo valeva 21 miliardi di euro, di cui 15 miliardi di export: una bella botta per la nostra manifattura, che infatti non attraversa un buon momento.

Poi c’è l’Ets, che penalizza il mare più della gomma e ha fatto tornare su strada 70mila Tir che usavano le Autostrade del Mare.

Confitarma aveva già un centro studi, ma la decisione di rinnovarlo nasce dalla consapevolezza che questi temi non fanno ancora presa su legislatori e opinione pubblica. Il presidente del Comitato scientifico, Enrico Credendino ha detto che «occorre combattere la “seablindness”, l’incapacità di capire quanto il mare è essenziale. La chiusura del Mar Rosso è stata devastante. Un mare insicuro è anche un mare costoso». Un tema che oggi trova forse maggiore ascolto, dopo che la guerra della Russia in Ucraina si è ritorta con il bombardamento di due navi russe in Libia, a poche centinaia di chilometri dall’Italia. «Lo scopo di Blue Horizons – aggiunge il presidente – è far capire quanto è importante il mare».

L’iniziativa presentata ieri d’altra parte si configura come un progetto ad ampio raggio, che non coinvolge soltanto esperti di trasporto merci, ma anche di questioni ambientali, sociali, giuridiche, di sicurezza e difesa, oltre che del mondo universitario.