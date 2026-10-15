Formazione marittima, ricorso al Tar contro gli aumenti delle tariffe: rincari fino al 149%

La formazione dei marittimi finisce davanti al Tar del Lazio. ANIFORMAR e CONFORMAR, insieme a 15 centri di addestramento associati, hanno presentato un ricorso con richiesta di sospensiva contro il decreto 170 del 24 luglio 2026, firmato dai ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia, che aggiorna le tariffe applicate dalle Capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo sui soggetti che formano il personale navigante. L’udienza sulla misura cautelare è stata fissata per il 3 novembre.

Al centro della contestazione ci sono sei nuove voci tariffarie, con aumenti che, secondo le associazioni, vanno dal 7,6% fino al 149,3%. Un aggravio che colpirebbe in particolare i centri di piccole e medie dimensioni, già esposti a costi amministrativi e gestionali. Per alcuni operatori, sostengono i ricorrenti, i nuovi oneri rischiano di assorbire l’intero margine operativo, mettendo in discussione la continuità delle attività e i posti di lavoro.

Il ricorso, patrocinato dallo studio legale dei professori avvocati Esposito e Di Lieto, contesta anche l’assenza di un confronto preventivo con gli operatori. Le associazioni ritengono il nuovo regime sproporzionato e potenzialmente illegittimo, per presunte violazioni dei principi di proporzionalità, predeterminazione e prevedibilità degli oneri, oltre che per la possibile duplicazione di alcune voci tariffarie. Si tratta, al momento, delle ragioni sostenute dai ricorrenti, sulle quali dovrà pronunciarsi il giudice amministrativo.

La partita riguarda anche i lavoratori marittimi. I certificati di addestramento previsti dalla convenzione internazionale STCW sono obbligatori e devono essere conseguiti e rinnovati periodicamente presso centri autorizzati. I costi sono sostenuti dai marittimi o dalle compagnie armatoriali e, secondo le associazioni, gli aumenti potrebbero in molti casi raddoppiare il prezzo delle prestazioni.

Il timore è che la pressione economica sui centri riduca il numero degli operatori e la disponibilità di corsi e sessioni d’esame, soprattutto nelle aree periferiche e insulari. Tempi più lunghi per ottenere o rinnovare le certificazioni potrebbero tradursi in ritardi negli imbarchi, perdita di giornate di lavoro e minori retribuzioni. Anche gli armatori rischierebbero di incontrare maggiori difficoltà nel reperire personale certificato nei tempi richiesti dai propri programmi operativi.

ANIFORMAR e CONFORMAR chiedono perciò una maggiore attenzione politica al sistema della formazione marittima, considerato strategico per la sicurezza della navigazione in una fase di trasformazione tecnologica del settore. Il primo passaggio è ora davanti al Tar del Lazio, chiamato a valutare la richiesta urgente di sospensione del decreto.