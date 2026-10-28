Fratelli Cosulich, consegnata in Cina la Carlotta Cosulich: è la terza bunker tanker

Fratelli Cosulich aggiunge un’altra nave alla flotta dedicata al bunkeraggio marittimo. È stata consegnata ufficialmente in Cina, nel cantiere Taizhou Maple Leaf, la Carlotta Cosulich, terza di quattro bunker tanker gemelle sviluppate nell’ambito del programma di espansione di Fratelli Cosulich Marine Energy.

L’unità ha una portata lorda di 8.585 tonnellate ed è predisposta per l’utilizzo del metanolo (methanol-ready). La consegna segue quelle della Anna Cosulich e della Lucia Cosulich, già entrate nel programma di rinnovo e potenziamento della flotta del gruppo.

Progettata per svolgere diverse operazioni di bunkeraggio e rispondere all’evoluzione della domanda di combustibili marini, la nave è equipaggiata con un rivestimento MarineLine per i serbatoi di carico, un sistema di ormeggio a punto singolo (Single Point Mooring, SPM) e una gru da cinque tonnellate. Dotazioni che ne ampliano la versatilità operativa e la capacità di servire differenti esigenze di rifornimento.

La consegna della Carlotta Cosulich avvicina il gruppo al completamento del programma, che prevede quattro unità complessive. La nave è ora impegnata nelle ultime attività preparatorie prima dell’entrata in servizio.

La predisposizione al metanolo si inserisce nel percorso di adattamento del bunkeraggio alle nuove esigenze del trasporto marittimo, in una fase in cui gli armatori valutano diverse soluzioni per ridurre le emissioni e diversificare i combustibili utilizzabili dalle flotte.