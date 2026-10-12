Gas, l’Europa rischia un altro anno di prezzi alti: scorte da ricostituire e crisi di Hormuz

L’Europa rischia di pagare la crisi del gas ben oltre il prossimo inverno. Anche se la guerra in Iran dovesse risolversi e le temperature restassero miti, famiglie e imprese potrebbero fare i conti con prezzi elevati per almeno un altro anno. Il problema è la ricostituzione delle riserve, scese a livelli eccezionalmente bassi dopo le difficoltà nelle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) legate alle tensioni nello Stretto di Hormuz.

Dall’inizio del 2026 i prezzi del gas di riferimento europeo sono aumentati di oltre il 150%. Le interruzioni dei traffici attraverso lo Stretto hanno bloccato quasi il 20% delle esportazioni mondiali di Gnl provenienti da Qatar ed Emirati Arabi Uniti, in gran parte destinate ai mercati asiatici. Le maggiori forniture da Stati Uniti, Canada e Nigeria hanno compensato soltanto in parte la perdita, alimentando la competizione per i carichi disponibili e rendendo più difficile riempire gli stoccaggi durante l’estate.

Secondo le stime degli analisti e degli operatori, al primo novembre le riserve europee potrebbero essere piene soltanto al 75-78%, circa dieci punti percentuali sotto la media degli ultimi cinque anni. Da una base di partenza così bassa, anche un inverno con temperature nella norma potrebbe portare le scorte dell’Europa nord-occidentale intorno al 20% all’inizio di aprile.

Se la chiusura di Hormuz dovesse prolungarsi, la successiva campagna di riempimento degli stoccaggi diventerebbe ancora più complicata. «Non è soltanto il prossimo inverno a preoccuparci: rischiamo di trovarci in difficoltà anche nell’estate successiva», ha avvertito Yuriy Onyshkiv, analista di LSEG.

Il rischio di nuove fiammate

Al momento gli analisti non prevedono necessariamente una carenza fisica di gas, ma segnalano margini di sicurezza ridotti. Gli stoccaggi coprono normalmente il 25-30% dei consumi invernali dell’Unione europea, che resta dipendente dalle forniture via gasdotto, soprattutto dalla Norvegia, e dai carichi di Gnl, in particolare statunitensi.

Qualsiasi nuova interruzione potrebbe provocare ulteriori impennate dei prezzi. Secondo ABN Amro, un inverno freddo potrebbe spingere le riserve europee al 10-15%, un livello particolarmente critico in vista della successiva stagione di riempimento. Un ritorno ai picchi del 2022, quando il prezzo europeo superò i 350 euro per megawattora dopo il crollo delle forniture russe via gasdotto, non è lo scenario centrale degli analisti. Un rialzo oltre i 100 euro per megawattora, circa il 25% sopra i livelli attuali considerati nell’analisi, resta però possibile.

Le conseguenze si trasferiranno progressivamente sulle bollette. In Germania, secondo il sito di comparazione Verivox, le tariffe del gas per i nuovi clienti sono già aumentate del 55% nel 2026, passando da 8 a 12,4 centesimi di euro per kilowattora. Per le utenze esistenti gli aumenti arriveranno con il rinnovo dei contratti: incrementi del 10-20% sono considerati realistici. Nel Regno Unito, la società di consulenza Cornwall Insight prevede un possibile ulteriore rialzo del 16% del tetto alle bollette domestiche a gennaio.

La pressione sull’industria

Il caro energia resta un problema anche per la competitività delle imprese europee. Già prima dell’ultima crisi, i prezzi del gas nell’Ue erano circa tre volte quelli statunitensi. A complicare ulteriormente il quadro sarà il divieto totale delle importazioni di Gnl russo previsto dall’Unione europea a partire da gennaio 2027.

Bruxelles ha ipotizzato interventi sulle imposte sull’elettricità e un coordinamento delle operazioni di riempimento degli stoccaggi. Più recentemente, il commissario europeo all’Energia ha sollecitato gli Stati membri a ridurre i consumi di gas. Secondo Ana Maria Jaller-Makarewicz, dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, la crisi attuale si sta sviluppando gradualmente, senza che sia stata ancora pienamente compresa la portata dei rischi.

Le previsioni sui prezzi restano comunque divergenti. Rabobank ha rivisto al rialzo le stime di breve periodo, mantenendo per il 2027 una previsione media di circa 45 euro per megawattora. Condizioni meteorologiche più miti e una maggiore produzione eolica potrebbero limitare la domanda di gas, ma non basterebbero necessariamente a riportare rapidamente il mercato alla normalità.

Per Jason Ying, analista delle materie prime di Bnp Paribas, il ritorno ai livelli precedenti al conflitto non arriverà prima del 2028. Anche una soluzione della crisi geopolitica, dunque, non cancellerebbe immediatamente il conto energetico per l’Europa.