Global Car Carriers ordina due navi a Gnl da 8.600 auto

Le unità saranno consegnate nel 2030 e si aggiungono a una flotta che raggiunge così, fra operative e in costruzione, le 43 navi

Il rendering di una delle due navi

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 20:37

La compagnia marittima Global Car Carriers (gruppo Msc), specializzata nel trasporto di autovetture, ha ordinato in Cina due navi dual fuel a Gnl.

Con questo nuovo ordine, la flotta di navi in costruzione della compagnia sale a 22 unità che andranno ad aggiungersi alle 21 già in servizio, per una capacità complessiva di 182.800 ceu (unità equivalente a un’automobile standard). I nuovi ordini saranno consegnati nel 2030, avranno ciascuno una capacità di 8.600 ceu e potranno trasportare anche camion.

Il contratto di costruzione è stato assegnato al cantiere cinese Zhoushan Changhong International Shipyard, che sta costruendo anche una serie di portacontainer a Gnl per Msc.

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