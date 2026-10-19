Global Car Carriers ordina due navi a Gnl da 8.600 auto

La compagnia marittima Global Car Carriers (gruppo Msc), specializzata nel trasporto di autovetture, ha ordinato in Cina due navi dual fuel a Gnl.
Con questo nuovo ordine, la flotta di navi in costruzione della compagnia sale a 22 unità che andranno ad aggiungersi alle 21 già in servizio, per una capacità complessiva di 182.800 ceu (unità equivalente a un’automobile standard). I nuovi ordini saranno consegnati nel 2030, avranno ciascuno una capacità di 8.600 ceu e potranno trasportare anche camion.
Il contratto di costruzione è stato assegnato al cantiere cinese Zhoushan Changhong International Shipyard, che sta costruendo anche una serie di portacontainer a Gnl per Msc.