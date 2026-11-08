Golfo di Oman, gli Usa bombardano una nave mercantile. Altre due petroliere in fiamme a Hormuz

Le navi mercantili tornano nel mirino delle operazioni militari nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato una bulk carrier nel Golfo di Oman, mentre l’Iran ha annunciato che due petroliere sono finite in fiamme dopo aver urtato mine nello Stretto di Hormuz. In un altro incidente, la Guardia costiera degli Emirati Arabi Uniti ha evacuato 22 marittimi da una nave cargo incendiata.

L’escalation si è concentrata tra sabato 7 e domenica 8 novembre, in una delle aree più importanti per il traffico mondiale di petrolio e gas.

Gli americani colpiscono la Huda

L’attacco statunitense ha preso di mira la Huda, una bulk carrier battente bandiera di Saint Kitts e Nevis e gestita, secondo le informazioni di mercato, dalla società turca Embrace Shipping Management.

Il Comando centrale americano (Centcom) ha comunicato che la nave è stata colpita il 7 novembre dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti e tentato di violare il blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro l’Iran.

Secondo la ricostruzione militare, la Huda aveva effettuato uno scalo in un porto iraniano e stava cercando di lasciare le acque della regione.

Un aereo americano ha lanciato munizioni di precisione contro la poppa della nave, mettendola fuori uso. Prima dell’attacco, il Centcom sostiene di aver ordinato all’equipaggio di abbandonare le aree destinate a essere colpite.

Il comando americano ha diffuso anche un video dell’operazione.

Il blocco navale contro l’Iran

L’episodio si inserisce nella campagna militare con cui Washington cerca di impedire i traffici marittimi da e verso i porti iraniani.

Secondo i dati comunicati dal Centcom, dall’introduzione del blocco a luglio le forze americane hanno intercettato e costretto a cambiare rotta 147 navi commerciali che hanno rispettato gli ordini impartiti.

Altre cinque unità mercantili sarebbero state messe fuori uso dopo essersi rifiutate di collaborare. Il comando statunitense sostiene inoltre di aver distrutto in precedenza dieci petroliere appartenenti alla rete commerciale dei Guardiani della rivoluzione iraniani.

Due petroliere colpite dalle mine a Hormuz

Sul fronte opposto, la Marina dei Guardiani della rivoluzione ha annunciato che due petroliere sono state danneggiate da mine, una all’interno dello Stretto di Hormuz e l’altra nelle acque immediatamente a est del passaggio.

Secondo Teheran, le navi stavano navigando lungo rotte non autorizzate e avrebbero disattivato i sistemi di navigazione e posizionamento.

Entrambe sarebbero state interessate da esplosioni e successivi incendi. Le autorità iraniane hanno avvertito che le unità commerciali che collaborano con le forze americane o non rispettano le disposizioni di transito imposte dall’Iran rischiano di incappare nelle mine.

Le circostanze degli incidenti e le responsabilità non sono state verificate in modo indipendente.

Ventidue marittimi salvati dagli Emirati

Nelle stesse ore, la Guardia nazionale degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato il salvataggio di 22 membri dell’equipaggio di una nave cargo sulla quale era divampato un incendio nel Golfo di Oman.

L’intervento è stato condotto dalla Guardia costiera dopo la ricezione di una richiesta di soccorso. I militari hanno raggiunto l’unità ed evacuato tutti i marittimi, di nazionalità arabe.

Secondo le autorità emiratine, i 22 naufraghi sono stati sottoposti alle prime cure e affidati alle strutture competenti. Le loro condizioni sono stabili.

L’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha inoltre segnalato un incidente avvenuto il 7 novembre, a circa otto miglia nautiche a nord-ovest di Khasab, in Oman, dove una petroliera sarebbe stata interessata da un incendio e l’equipaggio avrebbe abbandonato la nave.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dell’unità e sulle condizioni dei marittimi coinvolti.