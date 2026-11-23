Nel 2028 Grendi spegnerà 200 candeline. E i fratelli Musso hanno già pensato a due regali per il bicentenario: «Toccare i 200 milioni di fatturato e aprire un museo della logistica itinerante, interattivo e immersivo». Le «tre I», come le definisce l’amministratore delegato Antonio Musso, per descrivere il progetto di container espositivi che, aprendosi, «racconta la storia dello shipping». Non soltanto del gruppo di Marina di Carrara, ma anche dei grandi protagonisti della logistica.

L’acquisizione di Dario Perioli rappresenta uno degli ultimi capitoli della storia. Quali sono le prospettive dopo l’acquisizione?

«L’interesse crescente per il Nord Africa ci ha portato a guardare con attenzione al gruppo, che lo scorso anno era alla ricerca di un partner industriale in vista di un passaggio generazionale. Così abbiamo concretizzato l’acquisizione del 70% delle quote».

L’operazione rafforza una strategia che guarda sempre di più all’Africa.

«Storicamente siamo sempre stati concentrati sul mercato italiano. Da qualche anno, però, abbiamo iniziato a buttare l’occhio sull’altra sponda del Mediterraneo. Tra 2018 e 2019 abbiamo avviato una prima iniziativa in Tunisia e dal 2023 abbiamo attivato un servizio regolare tra Cagliari e Rades, per conto di Maersk. Grazie a Dario Perioli, poi, siamo arrivati in Algeria e in altri due porti tunisini: Sfax e Sousse. È un mercato interessante, con grandi possibilità di sviluppo».

Altri progetti di espansione?

«In cantiere ne abbiamo due. Uno con la Tunisia. L’altro riguarda una linea ro-ro sullo scalo algerino di Djendjen».

Tornando in Italia, quali investimenti avete in programma a Cagliari?

«Le gru del Terminal Mito sono piuttosto datate e sarà necessario sostituirle. Ne abbiamo quattro ship-to-shore, ma con limitazioni dimensionali: dovremo decidere se affiancarle con altre fisse oppure puntare sulle mobili, più versatili e flessibili ma meno performanti. Oltre a questo intervento, interverremo anche sulle attrezzature».

Di quanti milioni di euro si parla?

«Trentaquattro».

E a Marina di Carrara, il vostro home port?

«La vera scommessa è il nuovo piano regolatore portuale. Il limite principale alla crescita è legato alla disponibilità di spazi».

Ci sono novità sul progetto autostrada del mare tra la città toscana e Tolone, in Francia?

«Anche in questo caso, il problema è la disponibilità di aree. Inoltre, dal punto di vista economico, l’iniziativa fatica a stare in piedi da sola. Ne stiamo comunque discutendo con Cma Cgm, che è molto interessata a questo tipo di attività».

Come stanno andando i traffici?

«Si mantengono più o meno stabili. La linea marittima sulla Sardegna, tra Carrara, Olbia e Cagliari, rappresenta il 50% del nostro business e ha un mix che si compone di container e semirimorchi: un equilibrio che vogliamo mantenere. Negli ultimi mesi abbiamo inserito anche due nuove unità: la Grand Star e la Grendi Horizon. Quest’ultima, in particolare, ha una capacità di circa 3.000 metri lineari di carico ed è predisposta per il collegamento elettrico da terra e per l’utilizzo del metanolo, quando sarà disponibile sul mercato».

La flotta crescerà ancora?

«No. Con quattro navi riusciamo a servire il mercato nazionale e i servizi internazionali che stiamo sviluppando. Per un breve periodo ne abbiamo avute cinque, ma si è trattato di una sovrapposizione tra fasi operative diverse. A ottobre abbiamo restituito all’armatore la Estraden, che era rimasta con noi per tre anni e mezzo. Anche in questo caso, devo ripetermi: non potremo comunque aggiungere altre unità per la questione delle aree disponibili a Marina di Carrara».

Gli spazi sono pochi, ma le idee non mancano. In che modo la sostenibilità ambientale sta cambiando il lavoro nei porti?

«Stiamo studiando come ridurre le emissioni. Posso fare un esempio?».

Prego.

«Le nostre unità viaggiano a una velocità di crociera di 15 nodi, rispetto ai 17-18 abituali. Grazie al sistema a cassette, che accelera le operazioni di imbarco e sbarco e riduce del 50% i tempi di permanenza nello scalo, possiamo navigare una o due ore in più riducendo i costi del 30-40%. In questo modo si abbassa anche il costo dell’Ets che ribaltiamo sui clienti».

L’intelligenza artificiale è un’opportunità da cogliere?

«Non abbiamo ancora un livello di automazione così spinto. Stiamo però portando avanti un processo di formazione: l’obiettivo è specializzare il personale, in modo tale da offrire più risposte possibili ai clienti».

Torniamo da dove siamo partiti: il bicentenario. Come vi state preparando?

«I duecento anni sono un traguardo ragguardevole. Metteremo presto nero su bianco un programma strutturato e importante. Nel 2027 potrebbe arrivare il prototipo del museo itinerante. Il resto lo vedremo più avanti, con una sfida da vincere: arrivare a soffiare sulle candeline con 200 milioni di euro di fatturato».